Умер сержант Барель Хадария Шмуэли, раненный на границе сектора Газы

В понедельник, 30 августа, в больнице "Сорока" в Беэр-Шеве умер 21-летний Барель Хадария Шмуэли, который был ранен на границе с сектором Газы 21 августа. О его смерти официально сообщила пресс-служба пограничных сил (МАГАВ).

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и президент Израиля Ицхак Герцог, а также руководители силовых министерств и ведомств выразили соболезнования семье погибшего.

Барель Хадария Шмуэли служил в МАГАВ с марта 2019 года. В последнее время действовал в составе "псевдоарабского" подразделения (ЯМАС) в Южном округе. Служил снайпером. Принимал участие в десятках антитеррористических операций и во многих операциях по борьбе с преступностью.

Предварительное расследование показало, что 21 августа во время беспорядков на границе с сектором Газы житель сектора, вооруженный пистолетом, сумел приблизиться к бойнице и трижды выстрелил практически в упор в голову пограничника, находившегося по другую сторону стены.

Руководство ХАМАСа утверждало, что стрелявший действовал самостоятельно, а не по поручению какой-либо группировки.