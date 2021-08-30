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NEWSru.co.il :: В Израиле30 августа 2021 г., 15:21

Умер сержант Барель Хадария Шмуэли, раненный на границе сектора Газы

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Умер сержант Барель Хадария Шмуэли, раненный на границе сектора Газы

В понедельник, 30 августа, в больнице "Сорока" в Беэр-Шеве умер 21-летний Барель Хадария Шмуэли, который был ранен на границе с сектором Газы 21 августа. О его смерти официально сообщила пресс-служба пограничных сил (МАГАВ).

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и президент Израиля Ицхак Герцог, а также руководители силовых министерств и ведомств выразили соболезнования семье погибшего.

Барель Хадария Шмуэли служил в МАГАВ с марта 2019 года. В последнее время действовал в составе "псевдоарабского" подразделения (ЯМАС) в Южном округе. Служил снайпером. Принимал участие в десятках антитеррористических операций и во многих операциях по борьбе с преступностью.


Предварительное расследование показало, что 21 августа во время беспорядков на границе с сектором Газы житель сектора, вооруженный пистолетом, сумел приблизиться к бойнице и трижды выстрелил практически в упор в голову пограничника, находившегося по другую сторону стены.

Руководство ХАМАСа утверждало, что стрелявший действовал самостоятельно, а не по поручению какой-либо группировки.

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Названо имя бойца ЯМАС, раненного около границы сектора Газы
 

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