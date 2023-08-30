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    В Израиле

    У подножия Храмовой горы найдены древние артефакты, поставившие в тупик ученых и полицию

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    Комплекс желобов, обнаруженных у подножья Храмовой горы
    Управление древностей Израиля. Фото: Элияху Яннай     Комплекс желобов, обнаруженных у подножья Храмовой горы
    Управление древностей Израиля. Фото: Элияху Яннай     Комплекс желобов, обнаруженных у подножья Храмовой горы
    Управление древностей Израиля. Фото: Элияху Яннай     ВСЕ ФОТО

    В ходе археологических раскопок, проводимых на "стоянке Гивати" у подножья Храмовой горы в Иерусалиме, было сделано немало резонансных находок. Недавно там были обнаружены объекты, поставившие археологов в тупик. Даже обращение ученых к криминалистам не смогло пролить свет на тайну.

    Раскопки на данном участке проводят археологи Управления древностей и Тель-Авивского университета. Найденные ими объекты расположены в десяти метрах друг от друга. Это массивные камни, в которых выдолблены желоба. Поверхность углублений абсолютно гладкая.

    Единственное, что археологам удалось сделать, – это датировать находку IX веком до н.э. Тот факт, что она располагалась недалеко от Храма, стал основанием для гипотезы, что здесь производилось или обрабатывалось нечто для храмовых или дворцовых нужд.

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    "Мы сразу поняли, что нашли что-то особенное – ведь ранее ничего подобного не встречалось. Мы не смогли даже определить, к какому времени она относится. Позвали специалистов в надежде найти следы материалов или крови, обратились к полицейским. Но ничего не помогло", – рассказал доктор Ифтах Шалев, сотрудник Управления древностей.

    Только когда неподалеку был найден второй подобный "станок", ученые смогли датировать его сооружение. Профессор Тель-Авивского университета Юваль Гадот отмечает, что древние евреи не только приносили в Храм жертвенных животных и плоды – часто они забирали часть пожертвований, которая была освящена в ходе церемонии.

    "Желоба не связаны с дренажной системой, их направление меняется, это означает, что по меньшей мере северный камень мог использоваться не для стока жидкости, а для обработки – скажем, здесь могли отмачивать лен или производить финиковый мед", – предполагает Гадот.

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    Ученые говорят, что намерены взять дополнительные пробы в надежде разгадать загадку, поставленную древним Иерусалимом. В будущем объекты будут открыты для посещения.

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