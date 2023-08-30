Киш: вопрос о начале учебного года в старших классах решится до утра 31 августа

Министр просвещения Йоав Киш, выступая на конференции "Едиот Ахронот" и Ynet, посвященной проблемам израильского образования, сообщил, что сегодня будут проведены переговоры, на которых решится, начнут ли старшеклассники этот учебный год вовремя или же в старших классах будет объявлена забастовка.

Как утверждает Киш, обе стороны (объединение учителей средних и старших классов и министерство финансов) готовы к компромиссам.

Как сообщает сайт Mako, есть уже договоренность о том, что зарплаты учителей будут повышены на 2 тысячи шекелей.

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Ранее глава Объединения учителей средних и старших классов Ран Эрез заявлял, что министр финансов Бецалель Смотрич не считает вопрос начала учебного года для старшеклассников важным и толкает учителей на объявление забастовки.

Как сообщалось ранее, Ран Эрез не намерен соглашаться на компромисс минфина, который предложил повысить учителям зарплату на 1100 шекелей, тогда как Эрез требовал повысить им зарплату на 3 тысячи шекелей.

Еще одна тема разногласий – срок соглашения. В минфине настаивают на том, чтобы соглашение было прописано на шесть лет. В объединении учителей готовы подписать его на три с половиной года.

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