x
30 августа 2024
|
последняя новость: 20:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 августа 2024
|
30 августа 2024
|
последняя новость: 20:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Разрешено к публикации имя девушки, убитой в Рамле

время публикации: 30 августа 2024 г., 19:57 | последнее обновление: 30 августа 2024 г., 19:57
Разрешено к публикации имя девушки, убитой в Рамле
Пресс-служба МАДА

Разрешено к публикации имя девушки, убитой в Рамле. Это Дауа Абу Зид, 20 лет. По словам соседей, они услышали пять выстрелов, после чего наступила тишина.

Приехавшие на место парамедики МАДА нашли девушку в бессознательном состоянии, без пульса.

Не прерывая реанимации, они доставили раненую в больницу, однако вскоре врачи были вынуждены констатировать ее смерть. Полиция приступила к расследованию.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 августа 2024

В результате инцидента с применением насилия в Рамле погибла девушка