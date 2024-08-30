Разрешено к публикации имя девушки, убитой в Рамле. Это Дауа Абу Зид, 20 лет. По словам соседей, они услышали пять выстрелов, после чего наступила тишина.

Приехавшие на место парамедики МАДА нашли девушку в бессознательном состоянии, без пульса.

Не прерывая реанимации, они доставили раненую в больницу, однако вскоре врачи были вынуждены констатировать ее смерть. Полиция приступила к расследованию.