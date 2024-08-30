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Израиль

Силы 91-й дивизии ЦАХАЛа провели учения в Восточной Галилее

время публикации: 30 августа 2024 г., 16:18 | последнее обновление: 30 августа 2024 г., 16:23
Силы 91-й дивизии ЦАХАЛа провели учения в Восточной Галилее
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 91-й дивизии "А-Галиль" провели учения в Восточной Галилее совместно с полицией, местными отрядами самообороны, службой МАДА и службами безопасности. В ходе учений отрабатывались сценарии перехода от штатного режима выполнения задач к чрезвычайному.

В частности, силы дивизии тренировались в ведении боя на границе, в ходе которого окружали противника на земле и в воздухе, готовясь к различным оборонительным и наступательным задачам.

Также отрабатывались навыки стрельбы, принятия оперативных решений, методы эвакуации раненых и взаимодействие между армией, полицией и службами безопасности.

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