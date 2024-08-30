Силы 91-й дивизии ЦАХАЛа провели учения в Восточной Галилее

Силы 91-й дивизии "А-Галиль" провели учения в Восточной Галилее совместно с полицией, местными отрядами самообороны, службой МАДА и службами безопасности. В ходе учений отрабатывались сценарии перехода от штатного режима выполнения задач к чрезвычайному.

В частности, силы дивизии тренировались в ведении боя на границе, в ходе которого окружали противника на земле и в воздухе, готовясь к различным оборонительным и наступательным задачам.

Также отрабатывались навыки стрельбы, принятия оперативных решений, методы эвакуации раненых и взаимодействие между армией, полицией и службами безопасности.