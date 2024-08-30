Пресс-служба полиции опубликовала видео, снятое в ходе операции по ликвидации Уасема Хазэма

Пресс-служба полиции опубликовала видео, снятое камерами, закрепленными на каске и автомобиле бойцов МАГАВ из подразделения псевдоарабов. Эти кадры были сняты в ходе операции по ликвидации Уасема Хазэма, местного главаря ХАМАСа в Дженине.

Хазэм был ликвидирован в ходе перестрелки.

Вскоре после этого ударом с воздуха были ликвидированы еще двое пытавшихся скрыться на автомобиле террористов ХАМАСа – Мисра Машарка и Арафат Амр. (При этом блогер "Абу Али" отмечает, что эти боевики ранее ассоциировали себя с ФАТХом и "Исламским джихадом".)

Позже в машине были найдены оружие, боеприпасы и взрывные устройства, а также деньги.