x
30 августа 2024
|
последняя новость: 19:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 августа 2024
|
30 августа 2024
|
последняя новость: 19:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В районе Хауары арабы забросали камнями автомобиль с израильскими номерными знаками

время публикации: 30 августа 2024 г., 18:48 | последнее обновление: 30 августа 2024 г., 18:48
В районе Хауары арабы забросали камнями автомобиль с израильскими номерными знаками
Nasser Ishtayeh/Flash90

В районе Хауары арабы забросали камнями автомобиль с израильскими номерными знаками. Пострадавших не было.

В ответ на камнепад израильтянин, находившийся в машине, вышел из нее и открыл стрельбу в направлении предполагаемых камнеметателей.

Силы ЦАХАЛа прибыли на место, где произошел инцидент, обстоятельства происшедшего выясняются.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ