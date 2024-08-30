В районе Хауары арабы забросали камнями автомобиль с израильскими номерными знаками
время публикации: 30 августа 2024 г., 18:48 | последнее обновление: 30 августа 2024 г., 18:48
В районе Хауары арабы забросали камнями автомобиль с израильскими номерными знаками. Пострадавших не было.
В ответ на камнепад израильтянин, находившийся в машине, вышел из нее и открыл стрельбу в направлении предполагаемых камнеметателей.
Силы ЦАХАЛа прибыли на место, где произошел инцидент, обстоятельства происшедшего выясняются.