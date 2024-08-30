Отчет об операции в Самарии: ликвидированы 20 террористов, 17 подозреваемых задержаны

Силы ЦАХАЛа при содействии общей службы безопасности ШАБАК и пограничной полиции МАГАВ продолжают масштабную операцию в Самарии.

В частности, действуя в Дженине и Туль-Кареме, они уничтожают террористов и предотвращают нападения террористов на израильских граждан.

За последние три дня уничтожены 20 террористов "Исламского джихада" и ХАМАСа, 17 подозреваемых в террористической деятельности задержаны. Изъято много оружие, уничтожены десятки взрывных устройств.