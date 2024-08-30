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Израиль

ЦАХАЛ предотвратил захват колонны с гуманитарным грузом вооруженными боевиками в секторе Газы

время публикации: 30 августа 2024 г., 00:00 | последнее обновление: 30 августа 2024 г., 00:11
В секторе Газы ЦАХАЛ предотвратил захват колонны с гуманитарным грузом вооруженными боевиками
Пресс-служба ЦАХАЛа

Вооруженные боевики атаковали колонну с гуманитарным грузом организации ANERA в районе Рафиаха, захватив джип, ехавший во главе колонны.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что израильские военные, убедившись, что боевиками захвачена лишь одна машина, отбили ее. Колонна добралась до места назначения, никто из сотрудников гуманитарной миссии не пострадал.

Штаб координатора действий правительства на территориях связался с организацией ANERA, в которой подтвердили, что никто из миссии не пострадал и груз доставлен по назначению.

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