ЦАХАЛ: жители Хан-Юниса могут вернуться в свои дома

Представитель ЦАХАЛа на арабском языке подполковник Авихай Эдраи опубликовал уведомление для жителей кварталов Хан-Юниса – Хамад, Аль-Джалаа и Аль-Карара – что они могут вернуться в свои дома после завершения военной операции в этих районах.

С 30 августа перечисленные кварталы вновь включены в "гуманитарную зону".

Ранее было объявлено о завершении очередной операции 98-й дивизии в районе Хан-Юниса.