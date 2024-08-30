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Израиль

ЦАХАЛ: жители Хан-Юниса могут вернуться в свои дома

время публикации: 30 августа 2024 г., 12:31 | последнее обновление: 30 августа 2024 г., 12:32
ЦАХАЛ: жители Хан-Юниса могут вернуться в свои дома
Пресс-служба ЦАХАЛа

Представитель ЦАХАЛа на арабском языке подполковник Авихай Эдраи опубликовал уведомление для жителей кварталов Хан-Юниса – Хамад, Аль-Джалаа и Аль-Карара – что они могут вернуться в свои дома после завершения военной операции в этих районах.

С 30 августа перечисленные кварталы вновь включены в "гуманитарную зону".

Ранее было объявлено о завершении очередной операции 98-й дивизии в районе Хан-Юниса.

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