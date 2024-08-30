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Израиль

В Дженине ликвидированы местный главарь ХАМАСа и его боевики. Видео

время публикации: 30 августа 2024 г., 10:42 | последнее обновление: 30 августа 2024 г., 10:50
В Дженине ликвидированы местный главарь ХАМАСа и его боевики
Пресс-служба полиции Израиля

ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК сообщают, что в ходе перестрелки в Дженине 30 августа был ликвидирован местный главарь боевиков ХАМАСа Уасам Хазэм.

Вскоре после этого ударом с воздуха были ликвидированы еще двое пытавшихся скрыться на автомобиле террористов ХАМАСа – Мисра Машарка и Арафат Амр.

Позже в машине были найдены оружие, боеприпасы и взрывные устройства, а также деньги.

Среди израильских бойцов потерь нет.

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