В Дженине ликвидированы местный главарь ХАМАСа и его боевики. Видео

ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК сообщают, что в ходе перестрелки в Дженине 30 августа был ликвидирован местный главарь боевиков ХАМАСа Уасам Хазэм.

Вскоре после этого ударом с воздуха были ликвидированы еще двое пытавшихся скрыться на автомобиле террористов ХАМАСа – Мисра Машарка и Арафат Амр.

Позже в машине были найдены оружие, боеприпасы и взрывные устройства, а также деньги.

Среди израильских бойцов потерь нет.