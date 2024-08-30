В Дженине ликвидированы местный главарь ХАМАСа и его боевики. Видео
время публикации: 30 августа 2024 г., 10:42 | последнее обновление: 30 августа 2024 г., 10:50
ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК сообщают, что в ходе перестрелки в Дженине 30 августа был ликвидирован местный главарь боевиков ХАМАСа Уасам Хазэм.
Вскоре после этого ударом с воздуха были ликвидированы еще двое пытавшихся скрыться на автомобиле террористов ХАМАСа – Мисра Машарка и Арафат Амр.
Позже в машине были найдены оружие, боеприпасы и взрывные устройства, а также деньги.
Среди израильских бойцов потерь нет.