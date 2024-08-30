Военно-политический кабинет Израиля утвердил карты присутствия ЦАХАЛа в "Филадельфийском коридоре"

Военно-политический кабинет Израиля принял решение утвердить карты, на которых обозначено присутствие ЦАХАЛа в "Филадельфийском коридоре" – на границе между Газой и Египтом.

Фактически это означает, что правительство утвердило, что ЦАХАЛ остается на данной территории, вопреки позиции министра обороны Йоава Галанта.

Как отмечалось ранее, власти Египта возражают против постоянного присутствия ЦАХАЛа в "Филадельфийском коридоре", но более всего Каир опасается того, что израильские военные сохранят контроль над КПП "Рафиах".