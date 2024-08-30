Кац призвал к ликвидации Машаля, угрожающего возобновлением практики теракт-самоубийств

Лидер террористической организации ХАМАС за рубежом Халид Машаль 29 августа, выступая в Стамбуле, заявил о готовности вернуться к практике теракт-самоубийств.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац отреагировал на это выступление Машаля, написав на своей странице в соцсети X: "Израиль должен убедиться, что желание умереть Машаля и его друзей в верхушке террористической организации будет вскоре исполнено". При этом он дал понять, что на сей раз надо довести дело до конца (в 1997 году Машаль был отравлен, но операция сорвалась).

Халид Машаль. Краткая справка

Халид Машаль родился в 1956 году в деревне Сильуад (пригород Рамаллы, Самария). В 1967-м вместе с семьей был выслан в Иорданию, откуда семья вскоре перебралась в Кувейт, где Халид проживал вплоть до 1990-го года.

В Кувейте Халид окончил среднюю школу и университет, по образованию – учитель физики. Еще в университете Машаль возглавил студенческий "Исламский блок", в 1987 году был одним из основателей Палестинской студенческой группы, вскоре преобразованной в организацию ХАМАС, ставящей своей целью создание "исламского государства Палестина" на всей территории Израиля.

В 1990 году он переехал в Иорданию, где организовал серию терактов, направленных против граждан Израиля. В 1996-м был избран председателем "политбюро" террористической организации ХАМАС.

В 1997-м израильские спецслужбы предприняли попытку его уничтожения, Машаль был отравлен, однако иорданские спецслужбы задержали "ликвидаторов", в обмен на их жизни Израиль выпустил из тюрьмы шейха Ахмада Ясина и передал в Амман противоядие для Машаля.

В 1999-м иорданские власти, по требованию Израиля, отказали ему в прибежище, Машаль перебрался в Дамаск (Сирия), где до недавнего времени располагался его штаб. В 2012 году, на фоне гражданской войны в Сирии, из-за возможных преследований со стороны режима Асада, Машаль перебрался в Катар.

Халид Машаль входит в список наиболее опасных террористов, разыскиваемых израильскими спецслужбами. Однако в декабре 2012 года, вскоре после операции "Облачный столп", израильские власти не препятствовали его визиту в Газу и не предпринимали попыток его уничтожения.

В начале мая 2017 года было объявлено, что новым главой политбюро ХАМАС избран Исмаил Ханийя. При этом Машаль формально перестал занимать какой-либо пост в организации, выйдя из состава политбюро.

В апреле 2021 года избран главой ХАМАСа в диаспоре.

31 июля 2024 года, после ликвидации Ханийи в Тегеране, сообщалось, что Машаль временно возглавил политбюро ХАМАСа. Однако вскоре было объявлено, что временным главой политбюро ХАМАСа (до новых выборов) стал Яхья Синуар – главарь ХАМАСа в Газе.