Войны Левина, споры вокруг траурной церемонии, неконтролируемая коалиция. Итоги политической недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

Основных политических тем в Израиле на уходящей неделе было две. Они не только не пересекались, они были бесконечно далеки одна от другой, как будто подчеркивая абсурд, в условиях которого мы живем. С одной стороны, в воскресенье утром израильтяне проснулись и узнали, что большая война с "Хизбаллой" началась (позднее оказалось, что это был лишь тактический шаг) – и в тот же день завершилась. С другой стороны, уже в понедельник политическая система вернулась к своей обычной жизни, возобновив дискуссии вокруг назначения главы Верховного суда, а также вокруг дискуссии о ситуации на Храмовой горе. Тем временем, ШАС протянул дополнительный спасательный круг Нетаниягу, а на правом фланге все более напряженно следят за переговорами по сделке.

Ярив Левин в поисках утешения

На этой неделе стало явным то, что для многих было тайной – министр юстиции Ярив Левин ведет переговоры с представителями судебной системы о назначении главы Верховного суда и двух дополнительных судей. Переговоры эти пока ни к чему не привели, и, судя по всему, не приведут.

К настоящему моменту противостояние между министром юстиции и юридической системой достигло момента, когда Яриву Левину приходится делать непростой выбор. На этой неделе Высший суд справедливости в настоятельной форме посоветовал ему созвать заседание комиссии по назначению судей и избрать главу Верховного суда. Рекомендация эта столь настоятельная, что судьи предупредили Левина: если упомянутые действия не будут совершены до возвращения судебной системы с летних каникул в начале сентября, БАГАЦ издаст обязательный к выполнению вердикт. Ультиматум, предъявленный Левину, максимально ясный и недвусмысленный.

Левин не хочет созывать комиссию, так как единственное назначение главы Верховного суда, которое сейчас на повестке дня – это назначение Ицхака Амита, против которого категорически возражает министр юстиции. На этой неделе он предложил компромисс – назначение на год Йосефа Эльрона, которого затем сменит Ицхак Амит. По мнению многих, Левин таким образом обслуживает не свое мировоззрение, а свое правительство. Именно глава Верховного суда назначает государственную следственную комиссию. Логично предположить, что такая комиссия по изучению провалов 7 октября будет создана в течение ближайшего года. В коалиции не хотят, чтобы эту комиссию формировал Ицхак Амит. Но есть и еще одна, не менее важная, политическая причина.

Левин отчаянно ищет "достижение", в первую очередь – имиджевое. После краха юридической реформы и обвинений, которые звучат в адрес министра юстиции – в том числе в правых кругах, после очевидного охлаждения в отношениях с премьер-министром, Левин ищет возможность реванша. Причем реванша не столько практического, сколько имиджевого.

Борьба вокруг назначения главы Верховного суда Левином была проиграна изначально. Вмешательство БАГАЦа в этот вопрос (дискуссия о конфликте интересов, когда суд вмешивается в вопрос назначения своего руководителя, должна иметь место, но на данный момент необходимо принимать решения в рамках существующей ситуации) оставляет Левину выбор – капитулировать и согласиться с назначением Ицхака Амита или пойти на беспрецедентный в истории Израиля конституционный кризис, когда исполнительная власть отказывается выполнять постановления судебной власти и де-факто парализует ее работу. Можно предположить, что если бы это зависело только от Ярива Левина, у него не было бы проблемы пойти до конца. Но лобовое столкновение с юридической системой невозможно без одобрения, хотя бы молчаливого, со стороны премьер-министра. Трудно представить, что Биньямин Нетаниягу в разгар войны, переговоров по сделке и скандала вокруг церемонии 7 октября, даст Левину "зеленый свет" на обострение конфронтации с судебной системой. Министр юстиции понимает это, и все, что ему остается делать в этой ситуации – искать достойный выход из тупика. Левин пытается прийти к какому-то компромиссу с системой, однако его противники отчетливо понимают, что он находится в заведомо слабом положении, и поэтому их готовность идти на компромиссы невысока. На уходящей неделе сообщалось, что Левин взвешивает возможность вернуться к идее продвижения закона об изменении состава комиссии по назначению судей. Речь идет об одном из самых контроверсальных законопроектов в рамках того, что когда-то было юридической реформой. Вряд ли Левин всерьез рассчитывает на утверждение этого законопроекта. Скорее всего, речь идет о пробном шаре, который министр запускает в расчете на восстановление своей популярности.

В то же время на периферии фракции "Ликуд", судя по всему, осознают приближение праймериз и вновь произносят речи приятные слуху тех, от кого зависит политическое будущее. Депутат Кнессета Ханох Мильвицки призвал израильтян вообще воздержаться от обращения к услугам судебной системы. "Лучше обращаться в арбитраж или в религиозные суды", – заявил он и добавил, что необходимо принять закон, меняющий статус Всеизраильской коллегии адвокатов.

Война политической и судебной систем возобновляется. Вряд ли кто-то думал, что она себя исчерпала после провала попытки правительства реформировать юридическую систему. Однако на данном ее витке, речь идет более о стремлении политиков получить свою прибыль, чем о попытке осуществления реальных реформ.

Церемония 7 октября: политика вместо памяти

"Мири Регев совершает ошибку, но я ничего не могу с ней поделать". Так, судя по публикации "Кан", премьер-министр Биньямин Нетаниягу охарактеризовал ситуацию вокруг государственной церемонии, которая должна состояться 7 октября, в первую годовщину нападения ХАМАСа на Израиль.

Уходящая неделя не приблизила стороны к какому-либо компромиссу. Министр транспорта Регев продолжает готовить церемонию. Противники правительства при активной поддержке многих СМИ продолжают готовить альтернативную церемонию. Предложение президента Ицхака Герцога передать организацию и проведение мероприятия его канцелярии прозвучало голосом вопиющего в пустыне. Разногласия по поводу церемонии приобрели политический характер, и ни одна сторона не готова идти на компромисс. Лишь предложение одного из организаторов альтернативной церемонии Ханоха Даума (когда-то приближенного к Биньямину Нетаниягу) провести церемонии в разное время, чтобы понизить уровень напряженности, судя по всему, будет принято.

Если Нетаниягу действительно признался в беседах с приближенными, что не способен контролировать действия Регев, это само по себе немало говорит о ситуации в нынешнем правительстве. Журналист Йоав Краковски сказал в эфире "Кан РЭКА", что Итамар Бен-Гвир, о котором речь пойдет дальше, сформировал фактор сдерживания в отношении Нетаниягу. Судя по всему, этого успеха добился не только Бен-Гвир. Трудно понять, чего опасается премьер-министр и почему не может повлиять на процесс подготовки к церемонии, если хочет, конечно. В канцелярии премьера опровергают утверждение о том, что он признался в неспособности влиять на Регев и контролировать ее действия. "Премьер-министр высоко ценит Мири Регев, которая организует государственные церемонии в последние годы", – заявили в канцелярии Нетаниягу. Такая публичная "высокая оценка" зачастую предшествует снятию с должности или лишению хотя бы части полномочий.

Ответственность за превращение церемонии памяти в арену политического противостояния лежит не только на правительстве. В оппозиции не предприняли ни одной попытки ослабить накал страстей, не сделали ни одного шага, который позволил бы найти компромисс. Наоборот, парламентские и внепарламентские оппозиционеры делают все от них зависящее для того, чтобы сделать эту церемонию почти нелегитимной. Единство и государственные ценности остаются пустым звуком, когда появляется возможность получить политическую, имиджевую или иную прибыль.

Бен-Гвир "строит синагогу" и расшатывает коалицию

Еще один политик, которого Биньямин Нетаниягу не в состоянии призвать к порядку или хотя бы минимально ограничить производимый им неконтролируемый словесный поток, – министр национальной безопасности, лидер партии "Оцма Иегудит" Итамар Бен-Гвир. Скандалы, имевшие место в последние месяцы, ровным счетом ничего не изменили ни в поведении Бен-Гвира ни в его политической тактике, диктующей это поведение. На этой неделе глава "Оцма Иегудит" сделал очередное экстравагантное заявление, когда в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ" вновь сказал, что его политика как министра национальной безопасности заключается в том, чтобы позволить евреям молиться на Храмовой горе. Этого Бен-Гвиру показалось мало, и он добавил, что, если бы это зависело от него, он распорядился бы начать строительство синагоги на Храмовой горе.

Это высказывание Бен-Гвира и последовавшая вялая реакция канцелярии премьер-министра, ограничившегося еще одним заверением в верности статус-кво на Храмовой горе, вновь подняли на повестку дня вопрос о том, насколько Нетаниягу контролирует происходящее в его коалиции. Если деятельность Мири Регев касается в основном вопросов, не имеющих влияния за пределами государства Израиль, то слова Бен-Гвира о Храмовой горе естественно и незамедлительно вызывают отклик за рубежом. Нетаниягу знает это, однако сделать ничего не может, во всяком случае пока. Есть те, кто считают, что Нетаниягу использует Бен-Гвира в качестве доказательства ограниченности своего пространства для маневра, в том числе и в вопросах сделки с ХАМАСом. Но вероятнее всего, речь идет о банальном отсутствии политических альтернатив. Трудно прикрикнуть на партнера, который может хлопнуть дверью в любой момент, чьи механизмы поведения неясны, а главное – кого тебе некем заменить.

Основным противником Бен-Гвира давно уже являются не левые, не Нетаниягу и даже не Йоав Галант. Бен-Гвир ведет борьбу с партией ШАС, за голоса молодых избирателей которой он сражается, и чем яснее в ШАС видят потенциальную угрозу со стороны Бен-Гвира, тем резче их ответ на его действия. На этой неделе министр внутренних дел Моше Арбель заявил, что "действия Бен-Гвира угрожают коалиции, необходимой для противостояния Ирану". Можно предположить, что не в меньшей степени в ШАС обеспокоены угрозой голосам на будущих выборах.

Одновременно и без прямой связи с перманентным конфликтом с Итамаром Бен-Гвиром в ШАС объявили, что отказываются от проведения "закона о раввинах". С одной стороны, такой шаг дает возможность провести выборы в раввинат на местах, не дожидаясь утверждения закона, который должен был изменить порядок избрания, с другой стороны, отказ ШАС от данного законопроекта является еще одним, хоть и не прямым, но очень явным доказательством того, что сефардские ультраортодоксы не намерены разваливать коалицию.

И еще о Бен-Гвире. На этой неделе в газетах появились платные объявления с требованием уволить с должности главу ШАБАКа Ронена Бара. Главным обвинениям в адрес Бара было то, что он "тянет Израиль в сторону недостойной сделки". Под этими объявлениями фигурирует подпись партии "Оцма Иегудит". Иными словами, коалиционная партия использует финансирование, полученное от государства, для кампании с требованием уволить главу ШАБАКа. Бен-Гвир продолжает сводить счеты с теми, кто подвергает его критике. Пока Нетаниягу молчит и не вступает в прямую конфронтацию с министром национальной безопасности, Бен-Гвир воздерживается от прямых выпадов в адрес главы правительства. Очень может быть, что это сдержанность временная.

Оппозиция: НДИ отвергают союз с "мессианскими" партиями

В оппозиции продолжают формировать союзы и накладывать вето. На этой неделе глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил в интервью "Кан РЭКА", что, если он возглавит правительство, в его коалиции не будет партий "Оцма Иегудит" и "Ционут Датит". "В сионистской коалиции не будет мессианских партий", – сказал Либерман. Ранее в интервью Newsru.co.il Либерман отвергал и возможность какого-либо политического союза с Нетаниягу. При таком количестве превентивно "забаненных", при том, что в блоке партий нынешней коалиции едины во мнении, согласно которому партия РААМ не должна быть "61-м мандатом" – той, от которой будет зависеть судьба коалиции, перспективы формирования альтернативного правительства уменьшаются еще более.