В Бней-Браке автомобиль насмерть сбил пожилого мужчину, водитель скрылся

Мужчина в возрасте около 70 лет был в ночь на пятницу, 30 августа, сбит автомобилем на улице Авраам Бен-Давид в Бней-Браке, получив множественные сочетанные травмы.

Прибывшие на место медики службы скорой помощи были вынуждены констатировать факт смерти пешехода.

Полиция сообщает, что водитель, виновный в ДТП, с места происшествия скрылся. Ведется его розыск.