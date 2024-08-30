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Израиль

В Бней-Браке автомобиль насмерть сбил пожилого мужчину, водитель скрылся

время публикации: 30 августа 2024 г., 07:45 | последнее обновление: 30 августа 2024 г., 07:51
В ДТП в Бней-Браке погиб пожилой пешеход
Пресс-служба МАДА

Мужчина в возрасте около 70 лет был в ночь на пятницу, 30 августа, сбит автомобилем на улице Авраам Бен-Давид в Бней-Браке, получив множественные сочетанные травмы.

Прибывшие на место медики службы скорой помощи были вынуждены констатировать факт смерти пешехода.

Полиция сообщает, что водитель, виновный в ДТП, с места происшествия скрылся. Ведется его розыск.

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