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NEWSru.co.il :: В Израиле30 декабря 2021 г., 08:29

Моше Эдри назначен на должность председателя комиссии по атомной энергетике

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Моше Эдри назначен на должность председателя комиссии по атомной энергетике

Премьер-министр Нафтали Беннет объявил о назначении бригадного генерала запаса Моше Эдри на должность председателя комиссии по атомной энергетики. Назначение вступит в силу летом 2022 года после завершения процесса передачи дел.

На текущий момент Эдри (59) возглавляет структуру внутренней безопасности в министерстве обороны. В ходе военной карьеры возглавлял спасательное подразделение 669, спецназ ВВС "Шальдаг", базу ВВС и отдел спецсредств в генштабе ЦАХАЛа.

После демобилизации три года проработал на руководящей должности в составе комиссии по атомной энергетике, а затем перешел в министерство обороны.


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