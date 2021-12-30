Моше Эдри назначен на должность председателя комиссии по атомной энергетике

Премьер-министр Нафтали Беннет объявил о назначении бригадного генерала запаса Моше Эдри на должность председателя комиссии по атомной энергетики. Назначение вступит в силу летом 2022 года после завершения процесса передачи дел.

На текущий момент Эдри (59) возглавляет структуру внутренней безопасности в министерстве обороны. В ходе военной карьеры возглавлял спасательное подразделение 669, спецназ ВВС "Шальдаг", базу ВВС и отдел спецсредств в генштабе ЦАХАЛа.

После демобилизации три года проработал на руководящей должности в составе комиссии по атомной энергетике, а затем перешел в министерство обороны.