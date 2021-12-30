Отчет: пандемия изменила отношение "харедим" к интернету и высшему образованию

Израильский институт демократии опубликовал ежегодный отчет об ультраортодоксальном еврейском секторе в Израиле за 2021 год.

Согласно отчету, в Израиле проживают 1,23 миллиона "харедим", почти на полмиллиона больше, чем в 2009 году. Доля "харедим" в населении страны выросла за этот период с 10% до 13%. При этом "харедим" составляют 19% израильских школьников и 25% еврейских школьников в Израиле.

Доля школьников-"харедим", сдающих экзамены на аттестат зрелости, выросла за последнее десятилетие с 24% до 37%, однако все еще остается гораздо ниже среднего показателя. Доля получивших аттестат зрелости выросла за этот период с 11% до 14%, причем среди мальчиков она составляет лишь 5%.

Пандемия привела к росту количества студентов не только в израильском обществе в целом, но и в ультраортодоксальной еврейской общине в частности. В 2020/21 учебном году в израильских вузах учились 14,7 тысяч "харедим", на 14% больше чем за год до того. При этом доля "харедим" от общего числа студентов все еще втрое ниже их доли в обществе – 4,5%. Здесь женщины также преобладают (67%), однако в меньшей степени, чем среди получателей аттестата зрелости.

Еще одной сферой, где пандемия привела к существенному изменению, стал доступ к интернету. За период с 2008 по 2019 год доля "харедим", имеющих доступ к интернету, выросла с 28% до 50%. За последующие два года их доля достигла уже 64%. При этом, в отличие от остального общества, они меньше заходят в интернет со смартфонов, предпочитая пользоваться стационарными компьютерами, и меньше присутствуют в социальных сетях.

Доля работающих ультраортодоксальных женщин выросла до 76%, тогда как доля работающих мужчин-"харедим" в последние пять лет не меняется, составляя немногим более 50%.