Около пяти с половиной тысяч кур в Эмек-Изреэль заразились птичьим гриппом

Птичий грипп был выявлен у пяти с половиной тысяч несущих яйца кур в поселке Барак в Эмек-Изреэль.

Министерство сельского хозяйства распорядилось умертвить зараженных кур и прекратить продажу яиц.

Ранее министр сельского хозяйства Одед Форер распорядился обеспечить экстренный импорт в Израиль 100 миллионов яиц, чтобы предотвратить дефицит яиц на местном рынке из-за птичьего гриппа. Форер также обещал обеспечить фермерам немедленную финансовую помощь для преодоления кризиса.