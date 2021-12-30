Около пяти с половиной тысяч кур в Эмек-Изреэль заразились птичьим гриппом
Птичий грипп был выявлен у пяти с половиной тысяч несущих яйца кур в поселке Барак в Эмек-Изреэль.
Министерство сельского хозяйства распорядилось умертвить зараженных кур и прекратить продажу яиц.
Ранее министр сельского хозяйства Одед Форер распорядился обеспечить экстренный импорт в Израиль 100 миллионов яиц, чтобы предотвратить дефицит яиц на местном рынке из-за птичьего гриппа. Форер также обещал обеспечить фермерам немедленную финансовую помощь для преодоления кризиса.
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