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NEWSru.co.il :: В Израиле30 декабря 2021 г., 14:29

Около пяти с половиной тысяч кур в Эмек-Изреэль заразились птичьим гриппом

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Около пяти с половиной тысяч кур в Эмек-Изреэль заразились птичьим гриппом

Птичий грипп был выявлен у пяти с половиной тысяч несущих яйца кур в поселке Барак в Эмек-Изреэль.

Министерство сельского хозяйства распорядилось умертвить зараженных кур и прекратить продажу яиц.

Ранее министр сельского хозяйства Одед Форер распорядился обеспечить экстренный импорт в Израиль 100 миллионов яиц, чтобы предотвратить дефицит яиц на местном рынке из-за птичьего гриппа. Форер также обещал обеспечить фермерам немедленную финансовую помощь для преодоления кризиса.


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