Министры одобрили "зеленый стандарт" для мероприятий на свежем воздухе и масочный режим

Вечером 30 декабря министерский кабинет по борьбе с коронавирусом одобрил введение "зеленого стандарта" для культурных мероприятий и молитв, проходящих вне помещений при участии в них ста и более человек. Эта рекомендация вступит в силу в пятницу, 31 декабря.

Также одобрено решение о введении масочного режима на мероприятиях с участием более 50 человек на открытом воздухе.

Оба решения, согласно сообщениям в СМИ, вступят в силу в 31 декабря.

На следующей неделе они будут обсуждаться на парламентских комиссиях.