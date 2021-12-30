Иерусалим:
6 - 12°
Тель-Авив:
11 - 20°
Эйлат:
11 - 21°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле30 декабря 2021 г., 23:42

Министры одобрили "зеленый стандарт" для мероприятий на свежем воздухе и масочный режим

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Министры одобрили "зеленый стандарт" для мероприятий на свежем воздухе и масочный режим

Вечером 30 декабря министерский кабинет по борьбе с коронавирусом одобрил введение "зеленого стандарта" для культурных мероприятий и молитв, проходящих вне помещений при участии в них ста и более человек. Эта рекомендация вступит в силу в пятницу, 31 декабря.

Также одобрено решение о введении масочного режима на мероприятиях с участием более 50 человек на открытом воздухе.

Оба решения, согласно сообщениям в СМИ, вступят в силу в 31 декабря.


На следующей неделе они будут обсуждаться на парламентских комиссиях.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

23:42 Министры одобрили "зеленый стандарт" для мероприятий на свежем воздухе и масочный режим
22:57 Один из ведущих исследователей Кинерета высказал опасение, что вирус птичьего гриппа может попасть в озеро
21:28 Освобождена израильтянка, арестованная в аэропорту Минска более месяца назад
20:57 В результате каменной атаки возле Хизмэ легко ранен израильтянин
20:16 Гендиректор минздрава подписал указ о ношении масок во время массовых мероприятий на улице
19:36 В Израиль возвращен гражданин, пересекший границу с Ливаном и удерживаемый там около месяца
18:24 СМИ сообщили, что минздрав отказался от введения масочного режима на улице. Минздрав опровергает
18:14 Министр здравоохранения: "Ситуация с "омикроном" находится под контролем"
17:44 Владельцы пиццерий в Мицпе-Рамоне просят начальника БААД-1 не запрещать курсантам заказывать еду
17:13 Мэрия Бат-Яма передала полиции данные родителей, подделавших результат PCR-теста ребенка
Загрузка...