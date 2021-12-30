Мики Ганор, фигурант "дела 3000" подозревается в финансовых правонарушениях

Мики Ганор, являющийся фигурантом "делп 3000" (дела о субмаринах) вновь стал подозреваемым. На сей раз, полиция инкриминирует ему подписание фиктивного договора о приобретении квартиры, находившейся во владении адвоката Адасы Пелед, объявившей себя банкротом. Как сообщает "Гаарец", в 2009 году, когда финансовые проблемы, с которыми столкнулась Пелед, только усиливались, она подписала договор с Ганором о продаже ему квартиры в комплексе "Мигдалей Тель-Авив". В договоре значилась сумма 2,3 миллиона шекелей. Однако, в ходе расследования выяснилось, что Ганор не заплатил Пелед ни одного шекеля, и не жил в этой квартире ни одной минуты. Более того, как сообщает "Гаарец", Пелед переводила Ганору деньги, сумма которых составила 650 тысяч шекелей. Предполагается, что речь идет о "плате" Пелед Ганору за помощь в сохранении квартиры в период объявления женщины банкротом.