После нападений на автобусы в Хизмэ задержаны десятки подозреваемых

28-29 декабря на маршруте Анатот – КПП "Хизмэ" неоднократно каменным атакам подвергались транспортные средства. Был причинен ущерб двум автобусам, один из водителей пострадал.

Израильские военные, сотрудники пограничной полиции и сил безопасности задержали в Хизмэ 25 подозреваемых в совершении нападений. Агентство Maan публикует имена задержанных. ЦАХАЛ и полиция комментариев не дают.

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