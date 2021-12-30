После нападений на автобусы в Хизмэ задержаны десятки подозреваемых
Израильские военные, сотрудники пограничной полиции и сил безопасности задержали в Хизмэ 25 подозреваемых в совершении нападений. Агентство Maan публикует имена задержанных. ЦАХАЛ и полиция комментариев не дают.
28-29 декабря на маршруте Анатот – КПП "Хизмэ" неоднократно каменным атакам подвергались транспортные средства. Был причинен ущерб двум автобусам, один из водителей пострадал.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 декабря 2021
"Каменная атака" возле КПП "Хизмэ", автобусу причинен ущерб
"Каменная атака" возле КПП "Хизмэ", автобусу причинен ущерб
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 декабря 2021
Возле КПП Хизмэ подвергся "каменной атаке" автобус, водитель получил легкое ранение
Возле КПП Хизмэ подвергся "каменной атаке" автобус, водитель получил легкое ранение