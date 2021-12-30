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NEWSru.co.il :: В Израиле30 декабря 2021 г., 10:37

После нападений на автобусы в Хизмэ задержаны десятки подозреваемых

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После нападений на автобусы в Хизмэ задержаны десятки подозреваемых

Израильские военные, сотрудники пограничной полиции и сил безопасности задержали в Хизмэ 25 подозреваемых в совершении нападений. Агентство Maan публикует имена задержанных. ЦАХАЛ и полиция комментариев не дают.

28-29 декабря на маршруте Анатот – КПП "Хизмэ" неоднократно каменным атакам подвергались транспортные средства. Был причинен ущерб двум автобусам, один из водителей пострадал.

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