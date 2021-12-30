Герои и события 2021 года, по версии NEWSru.co.il

Читатели сайта NEWSru.co.il приняли участие в голосовании, по результатам которого определялись "Герои, антигерои и события 2021 года" в 15-ти номинациях: 1) Герой года в мире, 2) Антигерой года в мире, 3) Герой года в Израиле, 4) Антигерой года в Израиле, 5) Человек года. Политика, 6) Человек года. Экономика, 7) Армия и службы безопасности, 8) Наука, образование и здоровье, 9) Человек года. Культура, 10) Современные технологии, 11) Человек года. Спорт, 12) Событие года в мире, 13) Событие года в Израиле, 14) Потеря года в мире, 15) Потеря года в Израиле.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

При составлении списков кандидатов редакция NEWSru.co.il учитывала, прежде всего, то, насколько заметными и значимыми были деяния той или иной персоны/компании/организации в 2021 году. В ряде номинаций принималась в расчет и частота упоминаемости конкретного кандидата в сообщениях средств массовой информации (в том числе – в сообщениях нашего сайта). При этом соблюдалось правило: победители и ведущие номинанты 2020 года не были включены в номинации в нынешнем году.

В голосовании, которое проводилось 27-30 декабря, приняли участие 1740 респондентов (1471 из них сделали выбор во всех 15 номинациях).

При подведении итогов определялись победитель в номинации и кандидаты, набравшие значительное количество голосов. В номинациях, где "против всех/не могу сделать выбор" было подано больше голосов, чем за отдельного кандидата, победитель не определялся.

В итоге, победители определены в 13 из 15 номинаций.

Победители выделены.

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ГЕРОИ, АНТИГЕРОИ, СОБЫТИЯ 2021 ГОДА

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ГЕРОЙ ГОДА В МИРЕ

Илон Маск – гендиректор компаний SpaceX и Tesla, богатейший человек по версии Forbes, названный человеком года журналом Time – 27,9%

Алексей Навальный – один из лидеров российской оппозиции, переживший попытку отравления "Новичком", арестованный и осужденный после возвращения в Россию – 23,2%

Против всех/Не могу сделать выбор – 11,8%

Мария Ресса и Дмитрий Муратов – главные редакторы Rappler и "Новой газеты", удостоенные Нобелевской премии мира – 6,3%

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АНТИГЕРОЙ ГОДА В МИРЕ

Эбрагим Раиси – самый радикальный президент Ирана (по оценке МИД Израиля), инициировавший новый этап иранской ядерной программы – 48,8%

Хайбатулла Ахундзада – лидер "Талибана", глава Исламского Эмирата Афганистан – 17,6%

Против всех/Не могу сделать выбор – 16,8%

Анджей Дуда – президент Польши, подписавший закон, ограничивающий возможность подачи исков о реституции имущества 30 годами – 13,3%

Алек Болдуин – актер и продюсер, в результате выстрела из револьвера которого на съемочной площадке была убита оператор Галина Хатчинс – 3,6%

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ГЕРОЙ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

Александр Слонский – водитель автобуса, спасший пассажиров во время ракетного обстрела – 38,2%

Йони Бочковский – начальник смены пожарной станции в Холоне, принявший решение об эвакуации жильцов аварийного дома незадолго до его обрушения – 37,0%

Нерия Фельдман – водитель автомобиля, спасший людей во время теракта около Хомеша – 14,5%

Против всех/Не могу сделать выбор – 10,3%

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АНТИГЕРОЙ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

Юсуф Мухаммад Эльбаз – имам Лода, подстрекавший к еврейским погромам в дни операции "Страж стен" – 53,6%

Кармель Мауда – бывшая хозяйка яслей "Бейби Лав", осужденная за издевательства над детьми – 28,2%

Против всех/Не могу сделать выбор – 10,0%

Эдуард Качура – бывший работник психбольницы "Маале а-Кармель", обвиненный в убийстве 17-летней девушки – 8,3%

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ЧЕЛОВЕК ГОДА. ПОЛИТИКА

Яир Лапид – лидер партии "Еш Атид", сумевший сформировать коалицию без "Ликуда", временно уступив пост премьер-министра – 30,3%

Против всех/Не могу сделать выбор – 18,8%

Нафтали Беннет – лидер партии "Ямина", сумевший получить пост премьер-министра – 16,0%

Ицхак Герцог – бывший лидер партии "Авода" и экс-глава "Сохнута", избранный на пост президента Израиля – 3,5%

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ЧЕЛОВЕК ГОДА. ЭКОНОМИКА

Владельцы частных бизнесов, которые не закрылись несмотря на карантинные локдауны – 38,4%

Авигдор Либерман – лидер партии "Наш дом Израиль", министр финансов, сумевший добиться утверждения бюджета на 2021-2022 годы – 29,0%

Михаль Коэн – и.о. директора антимонопольного управления, начавшая расследование подозрений в сговоре цен между импортерами и торговыми сетями – 15,8%

Против всех/Не могу сделать выбор – 10,4%

Мансур Аббас – лидер партии РААМ, добившийся принятия крупнейшей в истории Израиля программы инвестиций в инфраструктуру и развитие арабских населенных пунктов – 6,4%

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ЧЕЛОВЕК ГОДА. АРМИЯ И СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Бойцы пограничной полиции, ликвидировавшие террориста у Шхемских ворот – против них было начато следствие, прекращенное за отсутствием состава преступления – 68,3%

Против всех/Не могу сделать выбор – 14,9%

Первые пять выпускниц курса командиров танковых экипажей – 13,0%

Подполковник Ицик Овадия – командир "красного" (преимущественно женского) подразделения, изображающего противника ЦАХАЛа – 3,8%

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НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДОРОВЬЕ

Шарон Эльрои-Прайс – глава службы общественного здравоохранения, подвергающаяся нападкам со стороны противников вакцинации – 35,0%

Ицхак Крайс – гендиректор директор больницы "Шиба", специалисты которой проверяли эффективность бустерной прививки и начинают проверять эффективность четвертой дозы – 29,3%

Против всех/Не могу сделать выбор – 23,8%

Ифат Шаша-Битон – министр просвещения, выступившая против вакцинации школьников в учебное время – 11,9%

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ЧЕЛОВЕК ГОДА. КУЛЬТУРА

Против всех/Не могу сделать выбор – 38,6%

Даниэль Сыркин – кинорежиссер, снятый им сериал "Тегеран" удостоен главной премии International Emmy Awards – 34,9%

Проект YOFFI של ISRAEL, объединивший 36 израильских русскоязычных художников Израиля – 21,3%

Художники Сергей Буньков и Тэнно Пент Соостер, аниматор Максим Буньков и культуролог Михаил Король – за выставку "Половина пути" – 5,2%

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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

CorrActions – израильский стартап в области неинвазивной нейробиологии, разработавший платформу для чтения мыслей – 28,7%

Future Meat – израильский разработчик "мяса из пробирки", первым в мире начавший подобное производство – 27,7%

Helios – израильский стартап, разработавший технологию добычи кислорода из грунта Луны – 24,1%

Против всех/Не могу сделать выбор – 19,5%

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ЧЕЛОВЕК ГОДА. СПОРТ

Линой Ашрам – художественная гимнастика, олимпийская чемпионка – 54,9%

Артем Долгопят – спортивная гимнастика, олимпийский чемпион – 13,9%

Марк Маляр – плавание, двукратный чемпион и медалист Паралимпиады – 13,6%

Анастасия Горбенко – плавание, двукратная чемпионка мира и чемпионка Европы – 10,6%

Против всех/Не могу сделать выбор – 6,9%

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СОБЫТИЕ ГОДА В МИРЕ

Эпидемия коронавируса, продолжающаяся несмотря на массовую вакцинацию – 57,2%

Смена руководства в США, приход к власти президента Джо Байдена – 14,8%

Приход "Талибана" к власти в Афганистане – 7,0%

Уход из большой политики Ангелы Меркель – 6,7%

Действия властей России, направленные на ликвидацию общества "Мемориал" – 4,8%

Открытие нового мемориального комплекса в Бабьем Яру в Киеве – 4,1%

Против всех/Не могу сделать выбор – 4,1%

Скандал вокруг израильской компании NSO, программа которой использовалась в разных странах для слежки за политиками и оппозиционерами – 1,6%

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СОБЫТИЕ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

Смена правящей коалиции, уход Нетаниягу в оппозицию – 53,6%

Пересмотр дела Романа Задорова, осужденного за убийство Таир Рады – 10,6%

Принятие бюджета на 2021-2022 годы – 9,3%

Антитеррористическая операция "Страж стен" в секторе Газы – 7,4%

Трагедия на горе Мерон – 6,1%

Против всех/Не могу сделать выбор – 4,8%

Побег шестерых террористов из тюрьмы "Гильбоа" – 4,5%

Продолжение борьбы с эпидемией коронавируса – 4,0%

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ПОТЕРЯ ГОДА В МИРЕ

Жан-Поль Бельмондо – актер (Франция) – 19,0%

Шелдон Эдельсон – миллиардер, поддерживавший Израиль (США) – 17,4%

Против всех/Не могу сделать выбор – 15,5%

Александр Градский – певец и композитор (Россия) – 11,5%

Дмитрий Зимин – ученый, миллиардер, благотворитель (Россия) – 9,0%

Также были названы: Резо Габриадзе – режиссер и художник (Грузия), Валерий Гаркалин – актер (Россия), Владимир Качан – актер (Россия), Ларри Кинг – телеведущий (США), Сергей Ковалев – правозащитник (Россия), Чик Кориа – джазовый пианист (США), Василий Лановой – актер (Россия), Петр Мамонов – музыкант и актер (Россия), Владимир Меньшов – кинорежиссер (Россия), Андрей Мягков – актер (Россия), Владимир Наумов – кинорежиссер (Россия), Николай Сличенко – певец и актер, руководитель театра "Ромэн" (Россия), Сергей Соловьев – кинорежиссер (Россия), Микис Теодоракис – композитор, автор сиртаки (Греция), Нина Ургант – актриса (Россия), Ларри Флинт – основатель издательского дома Hustler (США), Олег Целков – художник (СССР, Франция), Мариэтта Чудакова – литературовед (Россия).

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ПОТЕРЯ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

Против всех/Не могу сделать выбор – 33,9%

Ида Нудель – еврейская правозащитница – 17,8%

Рони Даниэль – журналист, военный корреспондент – 15,6%

Ицхак Арад – историк, бывший директор "Яд ва-Шем" – 12,0%

Также были названы: Яфит Гринберг – легенда рекламы, Лиор Йени – певец, Владимир Мак – гид, организатор музыкальных фестивалей, Георг Мордель – журналист и писатель, Омри Ницан – режиссер, худрук Камерного театра, Игаль Тумаркин – скульптор, Женя Файерман – певица, исполнительница песен на идиш, Цви Цилькер – бывший мэр Ашдода, Альбер Эльбаз – дизайнер одежды.