Мари Пизам, осужденное за причастность к убийству дочери, подала прошение о помиловании

Мари Пизам, осужденная на пожизненное заключение за соучастие в убийстве своей четырехлетней дочери Роз, подала прошение о помиловании президенту Израиля Ицхаку Герцогу, передает радиостанция "Кан Бет".

Убийство было совершено в 2008 года. В августе того года из реки Яркон был поднят красный чемодан с телом девочки. По подозрению в убийстве были арестованы мать и дед Роз – Рони Рон. Было установлено, что Мари Пизам сначала была замужем за сыном Рони. Имея дочь от первого брака, Мари бросила мужа и сошлась с его отцом. В результате этого брака появились на свет две девочки, младшие сестры Роз. Не справляясь со старшей девочкой, Мари и Рон отдали ее бабушке – Вивьен Яаков, у которой Роз провела несколько месяцев. Однако бабушка потребовала, чтобы внучку записали в детский сад или забрали домой. В суде родственники Роз заявляли, что она была капризным и сложным ребенком.

Рони Рон, забравший 12 мая 2008 года Роз от бабушки, заявил на суде, что к смерти девочки привела череда совпадений. Он рассказывал, что дал Роз вафли, но та заявила, что "вафли – противные". Не сдержавшись, дед дал девочке пощечину, что и стало причиной смерти. Он продолжал вести машину до тех пор, пока не понял, что Роз ведет себя подозрительно тихо. Во время следствия он показал, как положил тело в чемодан, который был в багажнике машине, и как затем сбросил его в Яркон.

В мае 2011 года покончила с собой Изабель Дешей, мать Мари Пизам.

В июне 2011 года окружной суд в Петах-Тикве постановил, что Мари Пизам уговаривала своего супруга Рони Рона совершить убийство, однако не принимала активного участия в его совершении.

11 декабря 2014 года Верховный суд принял апелляцию, поданную прокуратурой на приговор окружного суда. Верховный суд постановил, что Мари Пизам была полноценной соучастницей преступления, и признал ее виновной в убийстве. Верховный суд отклонил апелляцию, поданную Рони Роном, утверждавшим, что не является убийцей. Приговор обоим преступникам оставлен без изменения: пожизненное заключение.