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NEWSru.co.il :: В Израиле30 декабря 2021 г., 08:07

Депутат от "Ликуда" спрятался до голосования в машине и помог провалить законопроект коалиции

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Депутат от "Ликуда" спрятался до голосования в машине и помог провалить законопроект коалиции

В ночь на 30 декабря оппозиции удалось провалить один из законопроектов коалиции, касающийся реализации экономической политики в соответствии с бюджетом на 2017 и 2018 годы.

Депутат Кнессета Гади Еваркан ("Ликуд") до вынесения законопроекта на голосования прятался на заднем сиденье машины своего коллеги Йоава Киша на стоянке Кнессета.

За минуту до вынесения закона на голосование Еваркан неожиданно появился в зале, что позволило оппозиции провалить законопроект - и за, и против закона проголосовали по 48 депутатов.


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