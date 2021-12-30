Герцог встретился с главами христианских церквей и пообещал бороться с дискриминацией

Президент Израиля Ицхак Герцог устроил в своей резиденции традиционный новогодний прием для глав христианских церквей.

Гостями приема стали греческий православный патриарх Иерусалима Феофил III, латинский патриарх Иерусалима архиепископ Пьербаттиста Пиццабалла, кустос Святой Земли (глава францисканского ордена в Израиле) Франческо Паттон, главный ризничий Иерусалимского Армянского Патриархата архиепископ Севан Гарибян и иерархи и главы других христианских церквей, представленных на Святой Земле. В мероприятии также приняли участие министр внутренних дел Израиля Айелет Шакед и лидеры арабской общины Израиля.

Герцог подчеркнул, что и он, и министр внутренних дел привержены сохранению абсолютной свободы вероисповедания для представителей всех конфессий.