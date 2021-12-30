Иерусалим:
6 - 12°
Тель-Авив:
11 - 20°
Эйлат:
11 - 21°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле30 декабря 2021 г., 13:35

Герцог встретился с главами христианских церквей и пообещал бороться с дискриминацией

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Герцог встретился с главами христианских церквей и пообещал бороться с дискриминацией

Президент Израиля Ицхак Герцог устроил в своей резиденции традиционный новогодний прием для глав христианских церквей.

Гостями приема стали греческий православный патриарх Иерусалима Феофил III, латинский патриарх Иерусалима архиепископ Пьербаттиста Пиццабалла, кустос Святой Земли (глава францисканского ордена в Израиле) Франческо Паттон, главный ризничий Иерусалимского Армянского Патриархата архиепископ Севан Гарибян и иерархи и главы других христианских церквей, представленных на Святой Земле. В мероприятии также приняли участие министр внутренних дел Израиля Айелет Шакед и лидеры арабской общины Израиля.

Герцог подчеркнул, что и он, и министр внутренних дел привержены сохранению абсолютной свободы вероисповедания для представителей всех конфессий.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

14:29 Около пяти с половиной тысяч кур в Эмек-Изреэль заразились птичьим гриппом
13:35 Герцог встретился с главами христианских церквей и пообещал бороться с дискриминацией
12:59 Йотам Окунь признан виновным в изнасиловании 13-летней ученицы
12:02 Террорист из Дженина, ранивший израильтянина, приговорен к 21 году тюрьмы
11:23 В Бат-Яме мужчина потерял сознание во время поездки на велосипеде
11:03 Мики Ганор, фигурант "дела 3000" подозревается в финансовых правонарушениях
10:37 После нападений на автобусы в Хизмэ задержаны десятки подозреваемых
09:56 Чрезвычайная ситуация в "Бен-Гурионе", были подняты по тревоге бригады МАДА. Самолет благополучно приземлился
08:29 Моше Эдри назначен на должность председателя комиссии по атомной энергетике
08:13 Отчет: пандемия изменила отношение "харедим" к интернету и высшему образованию
Загрузка...