Йотам Окунь признан виновным в изнасиловании 13-летней ученицы
Окружной суд Тель-Авива признал Йотама Окуня, учителя одной из тель-авивских школ, в изнасиловании и в развратных действиях в отношении 13-летней ученицы.
Ранее Окунь во всем сознался и заключил досудебную сделку с прокуратурой.
В рамках соглашения Окунь выплатит девочке 200 тысяч шекелй.
Вопрос о мере пресечения пока не решен.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 04 октября 2021
Продлен срок задержания учителя Йотама Окуня, подозреваемого в изнасиловании учениц
Продлен срок задержания учителя Йотама Окуня, подозреваемого в изнасиловании учениц