Йотам Окунь признан виновным в изнасиловании 13-летней ученицы

Окружной суд Тель-Авива признал Йотама Окуня, учителя одной из тель-авивских школ, в изнасиловании и в развратных действиях в отношении 13-летней ученицы.

Ранее Окунь во всем сознался и заключил досудебную сделку с прокуратурой.

В рамках соглашения Окунь выплатит девочке 200 тысяч шекелй.

Вопрос о мере пресечения пока не решен.