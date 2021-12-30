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NEWSru.co.il :: В Израиле30 декабря 2021 г., 12:59

Йотам Окунь признан виновным в изнасиловании 13-летней ученицы

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Йотам Окунь признан виновным в изнасиловании 13-летней ученицы

Окружной суд Тель-Авива признал Йотама Окуня, учителя одной из тель-авивских школ, в изнасиловании и в развратных действиях в отношении 13-летней ученицы.

Ранее Окунь во всем сознался и заключил досудебную сделку с прокуратурой.

В рамках соглашения Окунь выплатит девочке 200 тысяч шекелй.

Вопрос о мере пресечения пока не решен.


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