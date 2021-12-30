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NEWSru.co.il :: В Израиле30 декабря 2021 г., 18:14

Министр здравоохранения: "Ситуация с "омикроном" находится под контролем"

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Министр здравоохранения: "Ситуация с "омикроном" находится под контролем"

В четверг, 30 декабря, министр здравоохранения Ницан Горовиц сделал специальное заявление, касающееся эпидемии коронавируса в Израиле и мер, предпринимаемых правительством для сдерживания распространения штамма "омикрон".

Ницан Горовиц заявил, что ситуация находится под контролем. "Мы обсуждали, планировали и подготовились заранее, поэтому ситуация в Израиле намного лучше, чем в других странах", - заявил глава минздрава. "Мы готовы к тому, что уровень заболеваемости вырастает и превысит данные, которые были до сих пор", - продолжил он.

Ницан Горовиц напомнил, что правительство существенно облегчило правила прохождения карантина привитыми израильтянами после контакта с заразившимися. Привитые и переболевшие могут после контакта сделать экспресс-тест, и, если он будет отрицательным, продолжить свою обычную жизнь.


Он также отметил, что в данный момент правительство не обсуждает введение локдауна, так как в этом нет необходимости. "Мы будем жить и работать на фоне эпидемии. В этом позиция правительства не изменилась", - подчеркнул Горовиц.

Министр здравоохранения также прокомментировал получение Израилем первой партии препарата Pfizer для лечения коронавирусной инфекции, включая штамм "омикрон". Он сказал, что наличие лекарства - хорошая новость, но оно не может заменить вакцинацию.

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