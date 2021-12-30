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NEWSru.co.il :: В Израиле30 декабря 2021 г., 19:36

В Израиль возвращен гражданин, пересекший границу с Ливаном и удерживаемый там около месяца

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В Израиль возвращен гражданин, пересекший границу с Ливаном и удерживаемый там около месяца

Разрешена к публикации информация о том, что около месяца назад гражданин Израиля нелегально перешел границу с Ливаном, где был задержан. В четверг, 30 декабря, он был возвращен в Израиль.

По данным новостной службы медиакорпорации "Кан", речь идет о 20-летнем жителе одного из бедуинских поселков Негева, имеющем судимость.

Из пресс-службы ЦАХАЛа сообщили, что мужчина прошел в Ливан на центральном участке границы и, по всей видимости, действовал добровольно. Пересечение границы было зафиксировано военными.


Начальник пресс-службы Ран Кохав отметил, что "в силу деликатности ситуации релевантными органами была проявлена особая осторожность". Ран Кохав подчеркнул: "Мы не знаем, что его побудило перейти границу и почему он это сделал".

В сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля говорится, что передача израильтянина состоялась на контрольно-пропускном пункте в Рош а-Никра при участии сотрудников МИДа и военнослужащих UNIFIL.

Он передан для дальнейшего расследования службам безопасности.

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