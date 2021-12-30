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NEWSru.co.il :: В Израиле30 декабря 2021 г., 18:24

СМИ сообщили, что минздрав отказался от введения масочного режима на улице. Минздрав опровергает

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СМИ: специалисты минздрава отклонили предложение о введении масочного режима на улице

По информации новостной службы медиакорпорации "Кан", специалисты минздрава отклонили предложение о возвращении масочного режима во время массовых мероприятий вне помещений.

По данным "Кан", введение масочного режима при проведении на улице мероприятий с участием ста и более человек обсуждалось в минздраве с октября и касалась предстоящих празднований "гражданского" Нового года.

Вместе с тем координатор по борьбе с коронавирусом профессор Сальман Зарка, выступая в четверг, 30 декабря, на брифинге вместе с министром здравоохранения, сообщил, что он рекомендует правительству ввести масочный режим на улице во время мероприятий с участием более 50 человек.


О необходимости масок на улице также говорил профессор Нахман Аш, гендиректор минздрава. По его словам, соответствующая рекомендация скоро будет выпущена официально, после чего маски на мероприятиях с участием более 50 человек станут обязательными.

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