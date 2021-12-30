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NEWSru.co.il :: В Израиле30 декабря 2021 г., 21:28

Освобождена израильтянка, арестованная в аэропорту Минска более месяца назад

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Освобождена израильтянка, арестованная в аэропорту Минска более месяца назад

В четверг, 30 декабря, Майя Райтен-Столь, задержанная более месяца назад в аэропорту Минска после того, как в ее багаже была найдена медицинская марихуана, освобождена и вылетела в Израиль. Об этом редакции NEWSru.co.il сообщили в офисе адвоката Шарона Нахари, одного из тех, кто добивался ее освобождения.

Майя Райтен-Столь оказалась на свободе после того, как суд в Минске ограничился наложением на нее штрафа в размере 2,5 тысяч долларов. При неблагоприятном исходе суда она могла быть обвинена в контрабанде наркотиков и приговорена к тюремному сроку от 3 до 5 лет.

Отметим, что переговоры об освобождении Майи Райтен-Столь по различным каналам также вели министр иностранных дел Яир Лапид и президент Ицхак Герцог, свои личные связи в Беларуси задействовал Авигдор Либерман.


Майя Райтен-Столь - израильский адвокат и прилетела в Минск на встречу с одним из своих клиентов. Во время досмотра вещей в аэропорту у нее был найден пакетик с 2,5 гр. медицинской марихуаны, на которую у Райтен-Столь было разрешение. Однако законы Беларуси не делают исключений для медицинской марихуаны.

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