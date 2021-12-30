Террорист из Дженина, ранивший израильтянина, приговорен к 21 году тюрьмы

В четверг, 30 декабря, суд Центрального округа в Лоде приговорил 25-летнего Уалида Мансура из Дженина к 21 году тюремного заключения, дополнительному условному сроку и выплате компенсации жертве теракта в размере 200 тысяч шекелей.

Мансур был признан виновным в совершении террористического акта, покушении на убийство и нанесении тяжких телесных повреждений, а также в незаконном владении холодным оружием и незаконном пребывании на территории Израиля.

15 августа 2020 года в Рош а-Айне, на улице А-Невиим, Уалид Мансур совершил нападение на молодого израильтянина с криком "Аллах Акбар", тяжело ранив его. Пострадавший был доставлен в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве. Террорист скрылся в Палестинской автономии. Но 20 августа в ходе операции в Дженине бойцами спецназа пограничной полиции (ЯМАМ) он был задержан.

В ходе следствия было установлено, что Уалид Мансур незаконно проник на израильскую территорию через пролом в "заборе безопасности", имея при себе нож.