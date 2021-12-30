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NEWSru.co.il :: В Израиле30 декабря 2021 г., 11:23

В Бат-Яме мужчина потерял сознание во время поездки на велосипеде

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В Бат-Яме мужчина потерял сознание во время поездки на велосипеде

Мужчина примерно 60 лет потерял сознание во время велосипедной прогулки на улице Даниэль в Бат Яме.

Как сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом", речь идет, судя по всему, о сердечном приступе.

Медики, прибывшие на место происшествия, оказали пострадавшему первую помощь, выполнив реанимационные процедуры, а затем доставили его в больницу "Вольфсон".

Состояние мужчины оценивается как тяжелое, но стабильное.


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