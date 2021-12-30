В Бат-Яме мужчина потерял сознание во время поездки на велосипеде

Мужчина примерно 60 лет потерял сознание во время велосипедной прогулки на улице Даниэль в Бат Яме.

Как сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом", речь идет, судя по всему, о сердечном приступе.

Медики, прибывшие на место происшествия, оказали пострадавшему первую помощь, выполнив реанимационные процедуры, а затем доставили его в больницу "Вольфсон".

Состояние мужчины оценивается как тяжелое, но стабильное.