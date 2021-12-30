В результате каменной атаки возле Хизмэ легко ранен израильтянин

Прамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что осколками был ранен 40-летний мужчина. Он был доставлен в больницу "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме.

На 60-м шоссе, между деревней Хизмэ и поселением Адам подвергся "каменной атаке" автобус. Камнем было выбито стекло.

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