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NEWSru.co.il :: В Израиле30 декабря 2021 г., 20:57

В результате каменной атаки возле Хизмэ легко ранен израильтянин

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В результате каменной атаки возле Хизмэ легко ранен израильтянин

На 60-м шоссе, между деревней Хизмэ и поселением Адам подвергся "каменной атаке" автобус. Камнем было выбито стекло.

Прамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что осколками был ранен 40-летний мужчина. Он был доставлен в больницу "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме.

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