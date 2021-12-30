Внимание, розыск: пропала 12-летняя Ошер Битон из поселка Кадима-Цоран

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 12-летней Ошер Битон, проживающей в поселке Кадима-Цоран.

В последний раз девочку видели 28 декабря в Зихрон-Яакове. С пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.50, худощавого телосложения, шатенка, карие глаза.

Ошер была одета в черные брюки, черную майку и черную куртку с красной полосой.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 099617201 или 100.