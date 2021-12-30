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Тель-Авив:
11 - 20°
Эйлат:
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NEWSru.co.il :: В Израиле30 декабря 2021 г., 05:39

Прогноз погоды на 30 декабря: повышение температуры, переменная облачность

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Прогноз погоды на 30 декабря: повышение температуры, переменная облачность

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 30 декабря, температура повысится и будет соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Вечером усилится ветер в горах на севере и на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 6-12 градусов, в Тель-Авиве – 11-20, в Хайфе – 11-17, в Эйлате – 11-21, в Беэр-Шеве – 9-20, в Мицпе-Рамоне – 7-13, на побережье Мертвого моря – 14-19, в Ашкелоне и Ашдоде – 12-20, в Ариэле – 8-15, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 11-20, на Голанских высотах – 8-17.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19-20 градусов, высота волн – 50-100 см.


На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-восточный ветер (до 35 км/ч), в районе Хайфы – юго-восточный (до 50 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

В пятницу-воскресенье будет прохладно, временами дожди.

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