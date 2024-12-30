Герои, антигерои и события 2024 года, по версии NEWSru.co.il

Читатели сайта NEWSru.co.il приняли участие в голосовании, по результатам которого определялись "Герои, антигерои и события 2024 года" в 15-ти номинациях: 1) Герой года в мире, 2) Антигерой года в мире, 3) Герой года в Израиле, 4) Антигерой года в Израиле, 5) Человек года. Политика в Израиле, 6) Человек года. Экономика в Израиле,7) Человек года. Волонтеры,8) Наука в Израиле. Исследования года, 9) Хайтек в Израиле. Стартапы года, 10) Медицина в Израиле. Открытия и разработки года, 11) Человек года. Культура в Израиле, 12) Человек года. Спорт в Израиле, 13) Событие года в мире, 14) Событие года в Израиле, 15) Потеря года.

В этом году, как и в прошлом, мы отказались от нескольких традиционных номинаций. Сочли невозможным проводить отдельное голосование по "потерям года в Израиле", пока продолжается война – невозможно выделить кого-то, драгоценна каждая из жизней, потерянных в ходе войны против террора. Мы выражаем соболезнования семьям и близким погибших.

Пока продолжается война, мы решили, как и в прошлом году, не проводить голосование в номинации "Силы безопасности в Израиле". Все, кто воюют сейчас против террористов, заслуживают славы и почета. Скорейшего выздоровления раненым. Пусть воины Израиля возвращаются домой живыми и здоровыми. Все они – победители, все они – герои.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

При составлении списков кандидатов редакция NEWSru.co.il учитывала, прежде всего, то, насколько заметной и значимой была деятельность той или иной персоны/группы/компании/организации в 2024 году. В ряде номинаций принималась в расчет и частота упоминаемости конкретного кандидата в сообщениях средств массовой информации (в том числе – в сообщениях нашего сайта).

В голосовании, которое проводилось 26-30 декабря, приняли участие 2090 респондентов.

При подведении итогов определялись победитель в номинации и кандидаты, набравшие значительное количество голосов. В номинациях, где "против всех/не могу сделать выбор" было подано больше голосов, чем за отдельного кандидата, победитель не определялся.

В итоге, победители определены во всех 15 номинациях.

Победители выделены.

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ГЕРОИ, АНТИГЕРОИ, СОБЫТИЯ 2024 ГОДА

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ГЕРОЙ ГОДА В МИРЕ

Дональд Трамп – избранный президент США, одержавший убедительную победу на выборах – 46%

Владимир Зеленский – президент Украины – страны, которая уже почти три года противостоит вторжению армии РФ – 25%

Евгения Беркович и Светлана Петрийчук, осужденные в РФ по делу об "оправдании терроризма" – 14%

Против всех/Не могу сделать выбор – 8%

Клаудиа Шейнбаум – первая еврейка и первая женщина, ставшая президентом Мексики – 8%

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АНТИГЕРОЙ ГОДА В МИРЕ

Владимир Путин – президент РФ, развязавший войну против Украины и поставивший мир на грань третьей мировой войны – 52%

Реджеп Тайип Эрдоган – президент Турции, стремящийся к доминированию на Ближнем Востоке, разорвавший связи с Израилем – 23%

Али Хаменеи – верховный лидер Ирана, угрожающий уничтожить Израиль – 16%

Против всех/Не могу сделать выбор – 6%

Башар Асад – бывший президент Сирии, после свержения своего режима бежавший в Россию – 3%

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ГЕРОЙ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

Идан Амеди – актер и певец, в начале года был тяжело ранен в ходе боевых действий в Газе; оправившись после ранения, выпустил песню "Супермен" – 48%

Гали Баарав-Миара – юридический советник правительства, воспринимаемая многими как последовательный защитник демократии – 27%

Против всех/Не могу сделать выбор – 16%

Эйнав Ценгаукер – мать Матана Ценгаукера, похищенного террористами 7 октября 2023 года около границы Газы; одна из самых активных участниц акций протеста – 9%

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АНТИГЕРОЙ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

Амос Шокен – издатель "Гаарец", призвавший к санкциям против правительства Израиля, которое "сражается с палестинскими борцами за свободу" – 47%

Итамар Бен-Гвир – лидер партии "Оцма Йегудит", министр национальной безопасности Израиля, не сумевший обуздать преступность – 31%

Ицхак Йосеф – духовный лидер партии ШАС, бывший главный сефардский раввин Израиля, заявивший, что даже лодыри не должны идти в армию – 16%

Против всех/Не могу сделать выбор – 6%

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ЧЕЛОВЕК ГОДА. ПОЛИТИКА В ИЗРАИЛЕ

Биньямин Нетаниягу – премьер-министр Израиля, который руководит страной в крайне сложный период для еврейского государства – 43%

Йоав Галант – бывший министр обороны Израиля, добивавшийся закона о всеобщем призыве и настаивавший на сделке ради освобождения заложников – 33%

Против всех/Не могу сделать выбор – 17%

Яир Голан – лидер левого блока "Демократим", объединившего "Аводу" и МЕРЕЦ, генерал-майор запаса, резко критикующий правительство Нетаниягу – 8%

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ЧЕЛОВЕК ГОДА. ЭКОНОМИКА В ИЗРАИЛЕ

Исраэль Кройзер – предприниматель, вынудивший государство начать проверку финансирования ультраортодоксальных школ – 39%

Нир Баркат – министр экономики, завершивший утверждение реформы "Что хорошо для Европы, хорошо для Израиля" – 25%

Против всех/Не могу сделать выбор – 24%

Мира Альтман – предпринимательница, соосновательница "Оперативного штаба Беэри" – 12%

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ЧЕЛОВЕК ГОДА. ВОЛОНТЕРЫ

Михаэль Шор – совершивший около 60 поездок, в том числе в зонах боевых действий, чтобы накормить пловом тысячи солдат – 40%

Татьяна Глезер – руководительница группы Fifty Global, показавшей, что ведущие СМИ используют по Газе данные ХАМАСа – 30%

Эвелина Штурман – основательница волонтерского проекта "Хамаль мамы Эвы", оказавшего помощь военнослужащим и эвакуированным – 18%

Против всех/Не могу сделать выбор – 11%

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НАУКА В ИЗРАИЛЕ. ИССЛЕДОВАНИЯ ГОДА

Абсолютная хронология Иерусалима – археологи Института Вейцмана установили абсолютную датировку исторических событий в Иерусалиме в 800-400 годы до н.э. – 40%

Против всех/Не могу сделать выбор – 26%

Социальный код мозга – ученые из Института Вейцмана обнаружили, что нейроны в гиппокампе летучих мышей кодируют информацию о других особях – 23%

Обезьяны дают друг другу имена – ученые Еврейского Университета Иерусалима установили, что игрунковые обезьяны-мармозетки дают друг другу имена – 11%

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ХАЙТЕК В ИЗРАИЛЕ. СТАРТАПЫ ГОДА

Xtend – платформа позволяет координировать работу стаи дронов (военное и гражданское применение) – 47%

CogniFiber – новый шаг в разработке оптических многоядерных процессоров DeepLight – 26%

Против всех/Не могу сделать выбор – 19%

Nanovel – робот на базе ИИ, самостоятельно собирающий цитрусовые с деревьев – 8%

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МЕДИЦИНА В ИЗРАИЛЕ. ОТКРЫТИЯ И РАЗРАБОТКИ ГОДА

Институт Вейцмана в Реховоте – генная терапия для лечения тяжелой формы болезни Гоше, которая вызывает поражение мозга у детей – 40%

Еврейский университет в Иерусалиме – использование специальных белков-антифризов для защиты органов при замораживании (важно для трансплантации) – 25%

Тель-Авивский университет – эффективная, недорогая, устойчивая назальная вакцина от COVID-19, которую можно хранить при комнатной температуре – 22%

Против всех/Не могу сделать выбор – 14%

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ЧЕЛОВЕК ГОДА. КУЛЬТУРА В ИЗРАИЛЕ

Эден Голан – певица, представительница Израиля на международном конкурсе "Евровидение-2024" – 45%

Лиор Раз – израильский актер, сценарист и продюсер, автор сериала "Фауда", кавалер французского Ордена искусств и литературы – 21%

Анатолий Белый – актер, сыгравший в этом году множество театральных ролей и первую свою роль на иврите – 16%

Против всех/Не могу сделать выбор – 12%

Александр Окунь – художник, в новом филиале музея "Альбертина" в Вене экспонируется его масштабная работа "Шаарей Цедек" – 5%

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ЧЕЛОВЕК ГОДА. СПОРТ В ИЗРАИЛЕ

Сборная Израиля по художественной гимнастике – Шани Баканов, Адар Фридманн, Роми Парицки, Офир Шахам и Диана Сверцов, "серебро" Олимпиады в Париже – 28%

Артем Долгопят – серебряный призер Олимпиады в Париже по спортивной гимнастике – 19%

Против всех/Не могу сделать выбор – 18%

Михаил Яковлев – первый израильтянин, ставший призером чемпионата Европы по велоспорту в спринте, первый израильский олимпийский рекордсмен – 14%

Анастасия Горбенко – плавание, серебряный призер чемпионата мира, трехкратная чемпионка Европы – 7%

Том Реувени – чемпион Олимпиады в Париже по виндсерфингу – 6%

Раз Гершко – чемпионка Европы по дзюдо и серебряный призер Парижской олимпиады – 6%

Шарон Кантор – чемпионка мира в парусном спорте, серебряный призер Парижской олимпиады – 2%

Николь Рубанович – серебряный призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике – менее 1%

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СОБЫТИЕ ГОДА В МИРЕ

Избрание президентом США Дональда Трампа – 36%

Крах режима Асада в Сирии – 27%

Война между Россией и Украиной, продолжающаяся третий год – 15%

Активное внедрение искусственного интеллекта (ИИ) во многие сферы жизни – 13%

Технологическая революция от SpaceX: удалось вернуть и успешно захватить ускоритель Super Heavy – 4%

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест Нетаниягу и Галанта – 3%

Против всех/Не могу сделать выбор – 3%

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СОБЫТИЕ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

Ликвидации лидеров террора, включая Хасана Насраллу, Исмаила Ханийю и Яхью Синуара – 35%

Война "Железные мечи", продолжающаяся второй год, которая велась на семь фронтов (Газа, Иудея и Самария, Ливан, Сирия, Иран, Йемен, Ирак) – 30%

Разгром "Хизбаллы" в ходе операции "Стрелы севера", которая была начата после подрывов средств связи террористов – 27%

Суд над Нетаниягу, премьер-министр начал давать показания – 6%

Против всех/Не могу сделать выбор – 2%

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ПОТЕРЯ ГОДА

Алексей Навальный – российский оппозиционный политик, основатель ФБК, убит в колонии – 25%

Против всех/Не могу сделать выбор – 15%

Эдуард Кузнецов – диссидент, правозащитник, публицист, писатель, журналист – 12%

Александр Ширвиндт – российский артист, театральный режиссер – 11%

Ален Делон – французский актер, режиссер и сценарист – 9%

Павел Кушнир – российский музыкант, антивоенный активист, умерший в СИЗО во время голодовки – 6%

Корин Алаль – израильская певица, поэтесса и композитор, Франц Беккенбауэр – легендарный немецкий футболист, Александр Воронель – израильский ученый и писатель, редактор литературного журнала "22", Куинси Джонс – американский музыкант, Роберто Кавалли – итальянский дизайнер, Даниэль Канеман – американо-израильский психолог, лауреат Нобелевской премии по экономике, Бахыт Кенжеев – поэт (СССР, Казахстан, США), Александр Масляков – ведущий телепередачи "Клуб веселых и находчивых" (КВН), Лев Рубинштейн – российский поэт, библиограф и эссеист, обозреватель, Дональд Сазерленд – канадский актер, Николай Сванидзе – российский журналист, Мэгги Смит – британская актриса, обладательница "Золотого Глобуса", профессор Макгонагалл в "Гарри Поттере", Дмитрий Сухарев – российский поэт, бард, ученый, Римас Туминас – литовский театральный режиссёр, Владимир Туриянский – российский поэт, композитор, бард, Питер Хиггс – британский физик, предсказавший существование бозона Хиггса, лауреат Нобелевской премии, Анук Эме – французская актриса, обладательница "Золотого Глобуса" за роль в фильме "Мужчина и женщина".