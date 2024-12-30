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Израиль

В северной части сектора Газы погиб боец батальона "Нецах Иегуда", трое ранены

Газа
Погибшие
время публикации: 30 декабря 2024 г., 18:04 | последнее обновление: 30 декабря 2024 г., 18:04
Уриэль Перец, 23 года
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: сержант Уриэль Перец, 23 года, из Бейтар-Илита, боец 97-го батальона "Нецах Иегуда" бригады "Кфир", погиб в бою в северной части сектора Газы.

В том же инциденте были тяжело ранены еще трое бойцов того же батальона. Пострадавшие эвакуированы для получения медицинской помощи в больницу.

Семьи погибшего и пострадавших военнослужащих извещены о случившемся.

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