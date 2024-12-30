В северной части сектора Газы погиб боец батальона "Нецах Иегуда", трое ранены
время публикации: 30 декабря 2024 г., 18:04 | последнее обновление: 30 декабря 2024 г., 18:04
Разрешено к публикации: сержант Уриэль Перец, 23 года, из Бейтар-Илита, боец 97-го батальона "Нецах Иегуда" бригады "Кфир", погиб в бою в северной части сектора Газы.
В том же инциденте были тяжело ранены еще трое бойцов того же батальона. Пострадавшие эвакуированы для получения медицинской помощи в больницу.
Семьи погибшего и пострадавших военнослужащих извещены о случившемся.
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