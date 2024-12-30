Внимание, розыск: пропала 57-летняя Хава Леа Гуриц из Эльада (найдена)

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 57-летней Хавы Леа Гуриц из Эльада. Вечером 29 декабря ее видели в Эльаде на улице РАШИ. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.80, худощавая, глаза голубые, светлый парик. Описания одежды нет.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 03-9004444.

Вскоре полиция сообщила, что пропавшая найдена.