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Израиль

Внимание, розыск: пропала 57-летняя Хава Леа Гуриц из Эльада (найдена)

время публикации: 30 декабря 2024 г., 10:19 | последнее обновление: 30 декабря 2024 г., 11:45
Внимание, розыск: пропала 57-летняя Хава Леа Гуриц из Эльада
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 57-летней Хавы Леа Гуриц из Эльада. Вечером 29 декабря ее видели в Эльаде на улице РАШИ. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.80, худощавая, глаза голубые, светлый парик. Описания одежды нет.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 03-9004444.

Вскоре полиция сообщила, что пропавшая найдена.

Израиль
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