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Израиль

Из-за угрозы наводнений закрыты пешеходные маршруты в Иудейской пустыне и районе Мертвого моря

Полиция
Погода
Дожди
время публикации: 30 декабря 2024 г., 10:09 | последнее обновление: 30 декабря 2024 г., 10:11
Из-за угрозы наводнений закрыты пешеходные маршруты в Иудейской пустыне и районе Мертвого моря
Пресс-служба полиции Израиля

После получения уточненного прогноза погоды на ближайшие дни от Метеорологической службы и Национального центра прогнозирования наводнений, полиция Израиля выпустила специальное предупреждение для водителей и отдыхающих.

В связи с угрозой наводнений в Иудейской пустыне и в районе Мертвого моря 30-31 декабря будут закрыты все маршруты для "песчаного серфинга", а также пешие маршруты вдоль ручьев Дарга, Машаш, Ткоа и Уг.

Приведены в состояние повышенной готовности спасательные подразделения "Мегилот" и "Эцион".

Водителей просят корректировать маршруты в зависимости от дорожных и погодных условий и проявлять особую осторожность в случае наводнений и заносов на дорогах.

Туристов, приезжающих в район для наблюдения за наводнением, просят подчиняться указаниям полиции, волонтеров и инспекторов Управления парков и заповедников, и наблюдать за стихией из безопасных мест.

О любом необычном событии просят как можно скорее сообщить в полицию по телефону 100.

Израиль
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