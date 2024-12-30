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Израиль

13-летняя девочка умерла во сне в Эльаде, тело передано на экспертизу

Дети
Погибшие
время публикации: 30 декабря 2024 г., 13:21 | последнее обновление: 30 декабря 2024 г., 13:21
13-летняя девочка умерла во сне в Эльаде, тело передано на экспертизу
Flash90. Фото: М.Шай

В Эльаде у себя дома не проснулась 13-летняя девочка. Ее близкие обнаружили ребенка без сознания в кровати, на место происшествия были вызваны волонтеры и сотрудники спасательной службы "Коах Ацала".

Продолжительные попытки реанимации не дали результатов, и медики были вынуждены констатировать смерть девочки.

Тело девочки было доставлено для экспертизы в Институт судебной медицины, после завершения процедуры тело девочки было передано для захоронения. Обстоятельства смерти ребенка выясняются.

Израиль
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