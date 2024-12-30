13-летняя девочка умерла во сне в Эльаде, тело передано на экспертизу

В Эльаде у себя дома не проснулась 13-летняя девочка. Ее близкие обнаружили ребенка без сознания в кровати, на место происшествия были вызваны волонтеры и сотрудники спасательной службы "Коах Ацала".

Продолжительные попытки реанимации не дали результатов, и медики были вынуждены констатировать смерть девочки.

Тело девочки было доставлено для экспертизы в Институт судебной медицины, после завершения процедуры тело девочки было передано для захоронения. Обстоятельства смерти ребенка выясняются.