13-летняя девочка умерла во сне в Эльаде, тело передано на экспертизу
время публикации: 30 декабря 2024 г., 13:21 | последнее обновление: 30 декабря 2024 г., 13:21
В Эльаде у себя дома не проснулась 13-летняя девочка. Ее близкие обнаружили ребенка без сознания в кровати, на место происшествия были вызваны волонтеры и сотрудники спасательной службы "Коах Ацала".
Продолжительные попытки реанимации не дали результатов, и медики были вынуждены констатировать смерть девочки.
Тело девочки было доставлено для экспертизы в Институт судебной медицины, после завершения процедуры тело девочки было передано для захоронения. Обстоятельства смерти ребенка выясняются.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 мая 2024