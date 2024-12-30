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Израиль

Результаты расследования: Юваль Шохам погиб в результате несчастного случая в Газе

Несчастные случаи
Расследование
Пресс-служба ЦАХАЛа
Погибшие
время публикации: 30 декабря 2024 г., 12:52 | последнее обновление: 30 декабря 2024 г., 12:54
Результаты расследования: Юваль Шохам погиб в результате несчастного случая в Газе
Пресс-служба ЦАХАЛа

Проведенное ЦАХАЛом расследование установило, что гибель военнослужащего, 22-летнего старшего сержанта Юваля Шохама из Иерусалима, стала результатом несчастного случая во время боевой операции в секторе Газы.

В результатах расследования указано, что обстоятельства гибели Шохама связаны с поворотом башни танка.

Напомним, сообщение о гибели военнослужащего опубликовано в понедельник, 29 декабря. Юваль Шохам был бойцом 9-го батальона бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель".

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