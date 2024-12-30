Результаты расследования: Юваль Шохам погиб в результате несчастного случая в Газе

Проведенное ЦАХАЛом расследование установило, что гибель военнослужащего, 22-летнего старшего сержанта Юваля Шохама из Иерусалима, стала результатом несчастного случая во время боевой операции в секторе Газы.

В результатах расследования указано, что обстоятельства гибели Шохама связаны с поворотом башни танка.

Напомним, сообщение о гибели военнослужащего опубликовано в понедельник, 29 декабря. Юваль Шохам был бойцом 9-го батальона бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель".