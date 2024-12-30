Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 30 декабря, будет холодно. На севере и в центре страны временами дожди с грозами. Дождь в северной части Негева. Сохраняется опасность локальных подтоплений в низинах. На Хермоне выпадет снег. Температура снизится и будет ниже сезонной нормы.

В Иерусалиме – 7-9 градусов, в Тель-Авиве – 11-15, в Хайфе – 11-14, в Эйлате – 12-20, в Беэр-Шеве – 10-15, в Мицпе-Рамоне – 7-13, на побережье Мертвого моря – 13-16, в Ашкелоне – 10-15, в Ашдоде – 11-15, в Ариэле – 7-11, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 13-15, на Голанских высотах – 6-8.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 23 градуса, высота волн – 120-190 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 40 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 40 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

Во вторник ожидаются дожди на севере, в центре страны и на юге до Негева, ожидается постепенное снижение интенсивности дождей в течение дня. Будет прохладнее обычного в этом сезоне. В среду ожидается переменная облачность, повышение температуры.