"Кешет-12": согласно документам, обнаруженным в Газе, ХАМАС готовился к атаке с 2016 года

В компьютерах ХАМАСа в секторе Газы обнаружены записи с камер наблюдения в израильских приграничных населенных пунктах, конфиденциальные документы из компьютеров глав местных и региональных советов, данные об офицерах безопасности, секретные коды и подробные карты местности. О сведениях, которые были собраны разведкой ХАМАСа до 7 октября 2023 года, рассказал телеканал "Кешет-12" в центральном выпуске новостей.

Бывший высокопоставленный сотрудник Общей службы безопасности (ШАБАК) Шалом Бен-Ханан, комментируя найденные в Газе данные, говорит о разведке ХАМАСа, как о профессиональной военной структуре, которая собрала точные, подробные и обширные сведения.

Выяснилось, что изображение с камер наблюдения, установленных в критически важных точках в израильских населенных пунктах, отправлялись не только офицерам безопасности при местных советах, но и в командные центры ХАМАСа. ХАМАСу удалось получить доступ к компьютерам глав местных советов и сотрудников служб безопасности населенных пунктов, а также к их переписке, в которой, среди прочего, обсуждались меры безопасности. У террористической организации был поименный список офицеров безопасности, коды к воротам в поселениях регионального совета Шаар а-Негев. На их картах были помечены общественные центры, детские сады, поликлиники, столовые, отделения полиции.

В Газе обнаружены материалы, свидетельствующие о том, что ХАМАС вел наблюдение за Тамиром Иданом, возглавлявшим региональный совет Сдот Негев. И во время атаки его дом был обстрелян из гранатометов. Глава регионального совета Шаар а-Негев Офир Либштейн был убит террористами рядом со своим домом в первые минуты атаки. Гади Яркони, возглавлявший совет Эшколь, рассказывает, что выжил благодаря тому, что у ХАМАСа были устаревшие данные: боевики пришли к его старому дому, из которого он переехал три года назад.

По данным телеканала, найденные документы свидетельствуют о том, что подготовка к атаке на Израиль началась как минимум семь лет назад, в 2016 году.