Условия призыва харедим. Кузнецов – легенда "самолетного" дела. Видеокомментарий Габи Вольфсона

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии политического обозревателя Габи Вольфсона – о политике во время войны.

Два года назад было приведено к присяге шестое правительство Биньямина Нетаниягу. К этой годовщине коалиция, несмотря на серьезные политический и военный кризисы, демонстрирует неожиданную стабильность. В то же время оппозиция продолжает искать способы ослабить правительство, но столкнулась с отсутствием единого лидера и стратегии.

На повестку дня Кнессета 25-го созыва вернулась тема создания палестинского государства в виде продвигаемого коалицией законопроекта: любой отказ от территорий Иудеи и Самарии возможен только с одобрения 80 депутатов или всенародного референдума. Хотя эта инициатива пока кажется неактуальной, она вновь обострила дебаты о будущем Израиля после завершения войны.

Кроме того, внимание политиков приковано к фигуре Нафтали Беннета, который остается вне активной политики, но считается возможным лидером, вокруг которого может объединиться оппозиция. Его решения в ближайшие месяцы могут серьезно повлиять на политический расклад.

Как эти внутренние и внешние вызовы повлияют на будущее Израиля, станет ясно в ближайшие месяцы.

Габи Вольфсон работает в редакции Newsru.co.il с 2013 года. На нашем сайте публиковались сотни его интервью с политиками, а также еженедельные политические обзоры.

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