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Израиль

Сигнал тревоги прозвучал в кибуцах на границе с сектором Газы

Война с ХАМАСом
Цева адом
ХАМАС
время публикации: 30 декабря 2024 г., 01:00 | последнее обновление: 30 декабря 2024 г., 01:08
Сигнал тревоги прозвучал в кибуцах на границе с сектором Газы
Ayal Margolin/Flash90

В 01:00 в кибуцах Эрез, Яд Мордехай, Нетив а-Асара прозвучал сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что проверяется причина срабатывания системы предупреждения.

Предыдущий обстрел из сектора Газы был осуществлен девять часов назад: пять ракет были запущены с северной части сектора в сторону Сдерота. Две ракеты были перехвачены "Железным куполом", остальные упали на незастроенной местности. В результате обстрела не было раненых.

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