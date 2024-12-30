Сигнал тревоги прозвучал в кибуцах на границе с сектором Газы

В 01:00 в кибуцах Эрез, Яд Мордехай, Нетив а-Асара прозвучал сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что проверяется причина срабатывания системы предупреждения.

Предыдущий обстрел из сектора Газы был осуществлен девять часов назад: пять ракет были запущены с северной части сектора в сторону Сдерота. Две ракеты были перехвачены "Железным куполом", остальные упали на незастроенной местности. В результате обстрела не было раненых.