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Израиль

Второй ракетный обстрел из Газы за вечер. Две ракеты перехвачены силами ПВО

Война с ХАМАСом
ХАМАС
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 30 декабря 2024 г., 20:47 | последнее обновление: 30 декабря 2024 г., 20:47
Второй ракетный обстрел из Газы за вечер. Две ракеты перехвачены силами ПВО
AP Photo/Ariel Schalit

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в 20:37 был зафиксирован запуск двух ракет из северной части сектора Газы. Обе ракеты были успешно перехвачены силами ПВО.

Это второй ракетный обстрел из сектора Газы за сегодняшний вечер. В 18:02 из центральной части сектора была запущена ракета, которая упала на незастроенной местности.

В результате последних обстрелов не было раненых и не был причинен материальный ущерб.

Израиль
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