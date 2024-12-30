Второй ракетный обстрел из Газы за вечер. Две ракеты перехвачены силами ПВО
время публикации: 30 декабря 2024 г., 20:47 | последнее обновление: 30 декабря 2024 г., 20:47
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в 20:37 был зафиксирован запуск двух ракет из северной части сектора Газы. Обе ракеты были успешно перехвачены силами ПВО.
Это второй ракетный обстрел из сектора Газы за сегодняшний вечер. В 18:02 из центральной части сектора была запущена ракета, которая упала на незастроенной местности.
В результате последних обстрелов не было раненых и не был причинен материальный ущерб.
Ссылки по теме