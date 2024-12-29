Разрешено к публикации: в секторе Газы погиб старшина Юваль Шохам

Разрешено к публикации: в бою на севере сектора Газы погиб старший сержант Юваль Шохам, 22 года, из Иерусалима, боец 9-го батальона бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель".

ЦАХАЛ также сообщил о том, что в бою на севере сектора Газы тяжело ранен боец 931-го батальона бригады "Нахаль".

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 824 военнослужащих ЦАХАЛа.