Умер пешеход, сбитый мотоциклом в Тель-Авиве

Из больницы "Ихилов" сообщили о смерти 63-летнего мужчины, которого ночью сбил мотоцикл на проспекте Бен-Цви в южном Тель-Авиве.

Мужчина примерно 25 лет, работавший в службе доставки Wolt и управлявший мотоциклом, получил травмы средней тяжести. Он доставлен в больницу "Вольфсон" в Холоне.

Полиция расследует обстоятельства ДТП.