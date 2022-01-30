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NEWSru.co.il :: В Израиле30 января 2022 г., 08:45

Умер пешеход, сбитый мотоциклом в Тель-Авиве

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Умер пешеход, сбитый мотоциклом в Тель-Авиве

Из больницы "Ихилов" сообщили о смерти 63-летнего мужчины, которого ночью сбил мотоцикл  на проспекте Бен-Цви в южном Тель-Авиве.

Мужчина примерно 25 лет, работавший в службе доставки Wolt и управлявший мотоциклом, получил травмы средней тяжести. Он доставлен в больницу "Вольфсон" в Холоне.

Полиция расследует обстоятельства ДТП.

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В южном Тель-Авиве мотоцикл сбил пешехода, пострадали два человека

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