Умер пешеход, сбитый мотоциклом в Тель-Авиве
Из больницы "Ихилов" сообщили о смерти 63-летнего мужчины, которого ночью сбил мотоцикл на проспекте Бен-Цви в южном Тель-Авиве.
Мужчина примерно 25 лет, работавший в службе доставки Wolt и управлявший мотоциклом, получил травмы средней тяжести. Он доставлен в больницу "Вольфсон" в Холоне.
Полиция расследует обстоятельства ДТП.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 января 2022
В южном Тель-Авиве мотоцикл сбил пешехода, пострадали два человека
В южном Тель-Авиве мотоцикл сбил пешехода, пострадали два человека