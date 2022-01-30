СМИ: в правительстве рассматривается серия послаблений для въезжающих в Израиль

По информации телеканала "Кан-11", правительство обсуждает серию послаблений, касающихся въезда в Израиль и посещения так называемых "красных стран".

Корреспондент телеканала Амихай Штейн напомнил, что в настоящее время все въезжающие в Израиль должны сделать два теста: один перед посадкой в самолет, другой - в аэропорту после прилета. По его словам, правительством рассматривается возможность отмены одного из этих тестов. По всей видимости, обязательным останется только тот, который делается после прилета.

Кроме того, Амихай Штейн рассказал, что хотя в данный момент нет ни одной страны, которая была бы внесена в "красный список", в правительстве считают необходимым изменить политику в отношении "красных стран". В частности, предлагается отказаться от полного запрета на полет в страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, а вместо этого либо ввести дополнительные проверки, либо ввести дополнительный карантин. Таким образом, в очередной пик эпидемии израильтяне не будут лишены возможности летать за границу, им не надо будет получать разрешение у комиссии по исключениям, но они будут знать, что после посещения "красной страны" им придется соблюдать ряд санитарных требований.

Отметим, что в начале января генеральный директор минздрава профессор Нахман Аш сообщил журналистам, что специалисты его ведомства рекомендовали правительству полностью отменить список "красных стран", в которые запрещено выезжать израильтянам.