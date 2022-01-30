Минпрос и профсоюз учителей достигли соглашения. Забастовки в системе образования не будет

В воскресенье, 30 января, министерство просвещения и профсоюз учителей, возглавляемый Яфой Бен Давид сообщили, что они пришли к соглашению. Угроза забастовки в системе образования миновала.

По информации 14-го телеканала, в рамках соглашения работники системы образования будут также получать наборы для тестирования. Кроме того, тест, который был сделан в стенах школы ответственным за борьбу с коронавирусом, будет приравниваться к тесту, сделанном в официальном пункте тестирования.

Учащиеся системы специального образования также будут дважды в неделю проходить тестирование на коронавирус. Исключение составят учащие заведений для детей с нарушением умственного развития, психическими расстройствами, тяжелой инвалидностью из-за физических проблем, а также дети аутистического спектра. Родителям этих детей также будут выданы тестовые наборы, однако проводить ли тестирование, они будут решать сами.

Кроме того, стороны договорились о выборочной проверке отчетов родителей о проведенных тестах, загруженных на сайт министерства.